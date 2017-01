Cómo darle un impulso a su carrera si es freelance

Hoy en día muchos jóvenes apuestan por empleos que les permitan mayor flexibilidad, tanto en los horarios como en las actividades, de tal forma que optan por convertirse en freelance.

Pero hay que buscárselas, el trabajo no lo hallará si usted no refuerza su marca profesional o si no se especializa en algo que lo caracterice y le dé un valor agregado por encima de sus competidores.

Algunas empresas como Hunsaker&Associates de Estados Unidos tiene al 45% de los empleados como freelance. En total, esta empresa de ingeniería civil cuenta con más de 400 trabajadores y Michael Wong, coordinador de proyectos de la organización, reconoce que contratar a estos profesionales les da acceso a un gran nivel de especialización y productividad.

Aunque dicho país se haya convertido en un referente en la incorporación de esta nueva fuerza trabajadora, se trata de una tendencia mundial.

Las principales ventajas que disfrutan los freelance son disponer de flexibilidad horaria, poder elegir en qué proyectos trabajar, contar con una retribución añadida a su salario en otra empresa, no perder tiempo en los traslados gracias al teletrabajo y tener la posibilidad de fijar sus propias tarifas.

Sin embargo, para sobrevivir en el mercado de los freelance, los profesionales deben actuar como personas orquesta, ya que se encargarán de aspectos tan diversos como negociar una buena retribución o potenciar su propia marca.



El director general de gestión del talento de la consultora global Hudson, Fernando Guijarro, considera que es fundamental ser experto en un área para así ofrecer valor añadido a los distintos proyectos, saber actualizarse constantemente y trabajar en la reputación profesional.

También hay que crearse una marca propia y emplear las nuevas herramientas y redes sociales para ganar visibilidad.

Por su parte, el director comercial y marketing de la consultora de RRHH Lee Hetch Harrison, Orestes Wensell, considera que una de las mayores dificultades a las que se deben enfrentar hoy los freelance es la creación de una buena cartera de clientes: “Deben desarrollar un fuerte componente comercial y de comunicación para la venta y puesta en valor de lo que se ofrece como valor diferencial”.

Añade que su mejor carta de presentación será su experiencia: “Su futuro depende del éxito de los proyectos en los que trabajen. El currículum no es suficiente para ser contratados”.

Perfiles

Los freelance más habituales suelen ser profesionales de las comunicaciones y la informática, el diseño web, la redacción y traducción, la ingeniería, el marketing y las ventas.

El abanico de perfiles que se demanda es muy amplio, pero son aquellos relacionados con el desarrollo informático, los expertos en sistemas y los de seguridad en redes los que disfrutan de las propuestas mejor pagadas.

“En general, los ingenieros están muy cotizados, así como determinados expertos en jurisdicción comparada en los procesos de expansión empresarial, por ejemplo, en el sector financiero”, matiza Wensell.



Al mismo tiempo, muchas compañías demandan expertos que impulsen la transformación de sus organizaciones como especialistas en la gestión del cambio, en procesos de digitalización y en el desarrollo de nuevas habilidades.

Fuente: Expansión - Ripe