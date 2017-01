Cómo entender los dos comunicados de UPM sobre la "eventual" planta de celulosa

¿Cómo entender esos dos mensajes en apariencia contradictorios?

El ámbito político y empresarial uruguayo se vio sacudido este jueves en la mañana con un comunicado de la empresa finlandesa UPM que en su traducción literal del inglés se leía e interpretaba que la compañía no está en negociación con el gobierno uruguayo una nueva planta de celulosa."UPM no está involucrada en negociaciones sobre una inversión en una planta de celulosa con el gobierno uruguayo", sostenía el texto.Apenas se conoció ese comunicado, en el gobierno intentaron aclarar que no era tan así. Algunas horas después, la sede uruguaya emitió otro texto en el que asegura que "nada ha cambiado en el enfoque hacia el gobierno de Uruguay" y que las "conversaciones" siguen con "espíritu positivo".La respuesta a esa pregunta está dada en que los mensajes (ambos se encuentran más abajo en esta nota) tienen distintos destinatarios. El comunicado en inglés, emitido por la matriz, apunta a los mercados y no estaba previsto que llegara a Uruguay.¿Por qué? En Finlandia, pero no solo, los mercados ya estaban interpretando como que la obra era un hecho y empezaría a la brevedad. Es más: algunos creían, según supo El Observador, que el viaje en febrero del presidente Tabaré Vázquez a ese país era para firmar el acuerdo definitivo.UPM necesitó aclarar que no era así, porque de lo contrario tendría en febrero cuando quede evidente que no había ninguna decisión concreta, los mercados reaccionarían negativamente y las acciones de la compañía caerían.De hecho luego del comunicado emitido por la empresa este jueves, las acciones de la compañía cayeron 1,67% mientras que entre el 24 y el 25 -cuando el gobierno uruguayo hizo una serie de anuncios asociados a la nueva planta- habían crecido un 2,1%.Pero el comunicado a los mercados también le traía problemas al gobierno uruguayo. La primera interpretación local fue que UPM enfriara o hasta cancelaba el proyecto.Allí es que salió el segundo comunicado, en el que la filial local aclaró "que nada ha cambiado en el enfoque hacia el gobierno de Uruguay" y que "las conversaciones con el gobierno de Uruguay se vienen desarrollando con un espíritu positivo".Lo que la empresa quiere decir allí es que sigue tan interesada como antes y en negociaciones, pero que el proyecto aún está en la fase 1. Para pasar a la siguiente etapa es necesario que el gobierno uruguayo garantice algunas obras de infraestructura clave Desde julio del año pasado, el gobierno uruguayo mantiene negociaciones con la empresa UPM para concretar la instalación de una nueva planta de celulosa que implicaría una inversión de US$ 5.000 millones.En febrero el presidente Tabaré Vázquez emprenderá una gira por Europa en la cual visitará, entre otros países, Finlandia . El canciller Rodolfo Nin Novoa aseguró en enero a radio Carve que la visita es en respuesta a la invitación del presidente finlandés pero también en el "marco de la nueva inversión de la empresa finlandesa UPM".Nin dijo que "se está manejando" una reunión con los directivos de la empresa y sostuvo que las negociaciones entre la compañía y el gobierno podrían concretarse "antes del viaje a Finlandia"."Las conversaciones están muy adelantadas y las definiciones están muy cercanas, me parece que esos grupos (de trabajo) van a resolver esto con toda seguridad los primeros días de febrero. Me parece que va a ser un poco el puntillazo final también la presencia del presidente Vázquez en aquel país para que la inversión se concrete definitivamente", dijo el canciller.La visita de Vázquez y las afirmaciones del canciller parecen haber generado cierta expectativa en el mercado internacional que de algún modo entendió que la concreción de la segunda planta de UPM en el país ya era un hecho.Sin embargo, la empresa emitió este jueves un comunicado que parecía romper con esa ilusión ya que advierte que "UPM no está involucrada en negociaciones sobre una inversión en una planta de celulosa con el gobierno uruguayo".UPM comenta especulaciones de mercado sobre una supuesta inversión en planta de celulosa en UruguayUPM declara que no está involucrada en negociaciones sobre una inversión en una planta de celulosa con el gobierno uruguayo. Como se anunció anteriormente, la compañía está considerando perspectivas y prerrequisitos para el desarrollo a largo plazo en Uruguay. Actualmente UPM mantiene conversaciones con el gobierno de Uruguay sobre el desarrollo de infraestructura.Las conversaciones con el gobierno de Uruguay han tenido un espíritu positivo. El inicio de cualquier proyecto de inversión relacionado con una planta de celulosa potencial requeriría la satisfacción de varios requerimientos, uno de los cuales es una conclusión positiva de las negociaciones con el gobierno de Uruguay sobre el desarrollo de la infraestructura. Sin embargo, en la actualidad, el debate no se ha concluido y una serie de cuestiones siguen pendientes.UPM no comentará más sobre estas negociaciones.UPM informará de los progresos potenciales requeridos por las leyes y reglamentos aplicables.UPM-Kymmene CorporationPirkko HarrelaVicepresidente Ejecutivo de Relaciones con las Partes Interesadas

Posición de UPM sobre alternativas para su crecimiento a largo plazo en Uruguay

La empresa expresó en el día de hoy (26 de enero) comentarios sobre especulaciones de mercado respecto a la eventual planta de celulosa en el país.

Hubo necesidad de aclarar a la comunidad financiera que las negociaciones por el acuerdo de inversión son una fase en el proceso. La decisión de inversión es otra fase y no sucede automáticamente después del acuerdo de inversión, puesto que requiere de decisiones separadas como la empresa informara el pasado 13 de julio de 2016.

La empresa aclara que nada ha cambiado en nuestro enfoque hacia el gobierno de Uruguay y sobre el actual proceso de negociación en infraestructura logística, entre otros prerrequisitos. Las conversaciones con el gobierno de Uruguay se vienen desarrollando con un espíritu positivo.

Sin embargo, en la actualidad, las conversaciones en esta etapa no han concluido.

