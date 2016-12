Cómo funciona el centro desde el que la IMM empieza a multar

Así trabaja el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo



En pocos minutos, la pantalla que monitoreaba una de las inspectoras de tránsito de la Intendencia de Montevideo mostraba unas ocho infracciones. A las 11:47 una moto circulaba por la rambla y 18 de Diciembre a 98 kilómetros por hora. A las 11:57 un camión cruzaba bulevar Artigas y Pedernal con luz roja; y solo unos minutos después un ómnibus cometía la misma infracción.





La funcionaria abre una por una y corrobora. En general los pasos se repiten: visualizar las tres fotos que envía automáticamente el sistema de monitoreo -una de la chapa, una comenzando el cruce, y una última de cruce terminado-; hacer zoom en la matrícula para ver que sea la correcta; ingresar la multa al sistema.





Este último paso, que hasta el viernes se hacía de forma ficticia, comienza este sábado 10, sin embargo a tener efectos reales. La multa por cruzar o girar con el semáforo en rojo será de 5 unidades reajustables ($4.649,35) y por circular con exceso de velocidad, de 8 unidades reajustables ($7.438.96).





A un día de empezar la fiscalización electrónica en Centro de Gestión de la Movilidad (CGM) todo estaba preparado: la mayoría de los archivos de prueba habían sido borrados, y los equipos estaban listos para empezar a aplicar las multas desde las cero horas del sábado.





Son 30 los puntos en lo que la comuna controlará velocidad y cruces en luz roja. Una vez que se registra la infracción las cámaras del CGM envían automáticamente a los inspectores todos los casos en los que se cruza la línea peatonal con luz roja, sean peatones, bicicletas, autos , ambulancias u ómnibus. Si se trata de los primeros dos casos, la infracción se rechaza. Lo mismo sucede si se trata de ambulancias, explicó la inspectora a El Observador mientras rechazaba una imagen, ya que se entiende que van a una emergencia.





Monitoreo L. Carreño



Si la transgresión se corrobora, la notificación se envía por correo a la casa del propietario–o se publica en el diario oficial en el caso de vehículos del interior– y la foto podrá verse en la web de la comuna 72 horas más tarde. Como se cuenta en días habiles, las que se apliquen este sábado estarán disponibles el miércoles 14.





"Controlando la infracción de falta grave –velocidad que supera en 30kilómetros el máximo establecido– hemos estado en el entorno de los 800 o 1.000 archivos por día", aunque los números son variables y dependen del día de la semana o del tipo de control, explicó a El Observador el director del CGM, Boris Goloubintseff.





Según lo que ha sucedido en otros lugares, la comuna espera que al comienzo de la fiscalización haya una baja en las infracciones, luego un acostumbramiento, y que quede una estabilidad de personas que no cambian la actitud en el tránsito y continúan cometiendo faltas.





Otro caso en el que la infracción se rechaza, se da cuando no puede verse la matrícula. Si bien se trataba de una prueba, ese fue el motivo que ingresó la funcionaria al rechazar la infracción de la motocicleta que circulaba a casi 100 kilómetros por hora en una zona de 60. Por norma, las motos deben tener una chapa trasera y si la foto es de frente, no hay cómo identificarla.Sin embargo, según aseguran, si no se visualiza en un cruce, se hace en el siguiente.





Además, los equipos permiten hacer seguimiento de los vehículos. Eso se realiza, por ejemplo, en autos que tienen adulterada la matrícula: se indica a los inspectores el modelo del vehículo y se realiza una pesquisa, que puede terminar en el retiro de las chapas.





Según explicó Goloubintseff, el tener cámaras permite no solo organizar mejor los semáforos sino aprovechar la cantidad de inspectores, que se reorganizarán para atender lugares con menor cobertura. Por otra parte, en una próxima etapa el Centro de Movilidad controlará el transporte público, las frecuencias, y se implementará un sistema de respeto de carriles preferenciales.





Cómo saber si fue multado

Una vez que la infracción fue verificada por un inspector, la intendencia emitirá una notificación que llegará al conductor por correo, al domicilio registrado en la comuna. Con el número de martrícula se puede verificar que exista la infracción entrando a la web de la IMM, donde se podrá ver la foto. Luego de pasados los 10 días que dispone la normativa para hacer descargos, la IMM enviará una resolución y la multa ingresa al Sucive. Para los vehículos empadronados en el interior, la infracción se publica en el diario oficial y se puede ver en IMPO.

