Cómo funciona "el comité de base" en la salud, según la oposición

Consultado por El Observado, sobre el por qué de su afirmación, el legislador dijo que en la administración predomina el "compañerismo" al momento de asignar los cargos de confianza en los hospitales y por lo tanto los controles son mínimos.

"No pueden ser tan tímidos en el control. Básicamente es un control como un cumplido , n o sea cosa que los compañeros se vayan a ofender", opinó.



Por otra parte, dijo que el predominio del "compañerismo" en los sistemas de salud trajo consigo malos resultados para la administración. Por ejemplo, exceso de gastos por parte de algunos hospitales que ASSE constató en evaluaciones de 2016, según informó ayer El País.

En ese sentido, Lema opinó que "el FA le tiene mucho miedo al control en la salud" porque "no lo controla". Esto no solo por el "compañerismo" sino también por falta de recursos ya que solo cuenta con 21 inspectores, dijo.





"ASSE debe terminar con el tema del compañerismo, de poner directores por compañerismo, de estar defendiendo contrataciones por compañerismo, y debe ponerse a administrar las cosas bien

"No veo que se esté manejando la administración con seriedad (...) y no veo que haya una administración preventiva de que haya sucesos irregulares. Me parece que en muchas situaciones están tratando temas o defendiendo temas más por compañerismo que con la debida administración de los recursos públicos", dijo.Como ejemplo, el diputado se refirió a la situación del Hospital de Bella Unión y a la contratación de una empresa de ambulancias que es dirigida por tres directores de otros hospitales de ASSE. Dos de ellos, fueron directores de Bella Unión y además integraron listas del Frente Amplio Según el diputado, en situaciones de irregularidades similares ASSE tomó medidas más "drásticas" hacia los directivos, separándolos del cargo y reteniendo haberes . Pero, agregó, en el caso de Bella Unión, solo se sancionó al directivo de manera verbal.", agregó.Estos temas serán puestos a discusión por el legislador durante la interpelación al ministro de Salud que tendrá lugar las próximas semanas, aunque aún no se fijó la fecha.