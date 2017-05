¿Cómo les fue a las principales empresas tecnológicas en el primer trimestre del año?

Los gigantes mundiales del rubro tecnológico empezaron el año con cifras extraordinarias. Si bien se discute con frecuencia la viabilidad económica de algunas de ellas, los números del primer trimestre de 2017 reportan un alza en los ingresos y las ganancias netas.

El lunes 8 de mayo, sus acciones superaron un nuevo récord y se ubicaron en US$ 150 cada una, lo que llevó a la firma a un nivel de capitalización de US$ 797.000 millones.

La compañía de la manzana tuvo una ganancia neta de US$ 11.029 millones, 4,9% por encima de los números del primer trimestre de 2016. Esta cifra se traduce en un beneficio de US$ 2,1 por acción.

Google

Alphabet Inc., el conglomerado detrás de Google , reportó un alza de 22,2% en sus ventas trimestrales. Los ingresos de la empresa aumentaron a US$ 24.750 millones desde los US$ 20.260 millones. Del total, US$ 21.411 millones fueron generados por publicidad.