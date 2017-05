¿Cómo se captura a Neruda?

Cuando el director chileno Pablo Larraín se reunió con su hermano productor Juan de Dios para realizar el habitual proceso de cortar las escenas innecesarias del guion de su película Neruda, en la que narra la persecución por parte de un agente gubernamental –encarnado por el mexicano Gael García Bernal– al ilustre poeta, ya sabía que varias de esas secuencias iban a ser filmadas de todas formas porque la película se realizaría en paralelo a una miniserie que completará la historia. Ambas se estrenan a partir de este sábado en Fox Premium.

Neruda Primer tráiler Primer tráiler de Neruda



"Filmamos de más para tener ese material, y completamos lo que faltaba en enero de este año", explicó Larraín en una conferencia telefónica en la que por Uruguay participó El Observador. "Me pone muy contento poder mostrar lo que había quedado fuera de la película, porque así podemos pintar con más detalle la vida de Neruda".





No es la primera vez que el chileno se involucra con personajes e historias ocurridas en el pasado. De sus siete largometrajes, cinco, incluyendo Neruda y su primer trabajo en Estados Unidos, la nominada al Oscar Jackie, son filmes de época. "Me fascinan los personajes históricos, creo que tienen más resonancia que la aparente en el presente. Hoy nos miramos mucho los zapatos, siempre pensando en el hoy, pero el pasado explica. Estos personajes realmente forjaron ese pasado, y Neruda es uno de ellos , porque codificó la idiosincrasia chilena más que los historiadores".





Si bien considera que la película y la serie son "homenajes" al poeta, Larraín ha calificado a su doble obra como una "anti-biopic" (película biográfica).

"Me pone muy contento poder mostrar lo que había quedado fuera de la película, porque así podemos ver más detalle la vida de Neruda" - Pablo Larraín, director de cine chileno







El director reconoce que la serie corría el riesgo de convertirse en un producto biográfico más tradicional que la película, en la que la figura de Neruda es manejada con humor y sin ubicarla en un pedestal. Larraín considera que se "podría haber convertido en algo distinto a la película, pero sigue manteniendo el espíritu. La diferencia es que tiene un ritmo distinto, al incluir una trama más compleja pero que a su vez le permite subsistir en la TV, y mantener esa postura lejana a lo habitual en el género biográfico".

"La miniserie podría haberse convertido en algo distinto a la película, pero sigue manteniendo el espíritu"- Pablo Larraín, director de cine chileno







La serie, asegura su autor, difiere de Jackie, también nominada al Globo de Oro a la Mejor película extranjera, en que los capítulos dos y tres tienen un perfil más policial, más cercano al noir que la película, porque no solo se enfoca en la crisis política que ocasiona el exilio de Neruda, por entonces senador, sino que también pone un mayor énfasis en la misión de búsqueda del agente Oscar Peluchonneau (García Bernal), una relación que Larraín califica como "peculiar" y compara a "enamorarse de alguien pero no poder amarlo".





Un ícono inasible

Pablo Larraín



"Cuando se trabaja con personajes reales lo primero que se trata es capturar realmente a la persona, algo que es imposible, porque el cine y la televisión tienen una teatralidad muy grande", estima el cineasta chileno. "Asumimos de entrada que no iba a ser una obra sobre su vida y la consideramos nerudiana, porque es en base a sus mundos", añade.





Pablo Neruda fue diplomático, senador, escribió poesía y prosa, y "fue casi presidente de Chile", acota Larraín. Esa amplitud de carácter lo convierte en un personaje imposible de encasillar, dice, considerando que la solución es presentarlo como una serie de piezas de puzle que nunca se van a poder armar del todo. "Es inasible", sentencia el director.

"Cuando se trabaja con personajes reales lo primero que se trata es capturar realmente a la persona, algo que es imposible, porque el cine y la televisión tienen una teatralidad muy grande" Pablo Larraín Director de cine chileno



Para comprender más al objeto de su película y miniserie, Larraín estudió a Neruda a través de la lectura de su biografía, de su autobiografía y de varios de sus textos, en particular del Canto General, que se produjo en buena medida durante el exilio que retrata la película y la miniserie. "Como chileno, Neruda está en los árboles, en el agua, en los papeles, en los mariscos. Pero su vida privada nunca fue registrada. Respetamos lo conocido, pero de ahí en más fue todo más volátil", detalla sobre la responsabilidad que junto al actor Luis Gnecco compartieron al confeccionar el personaje.





"Durante el rodaje me di cuenta cómo Neruda podía crear la idea del mito en nuestra cultura mestiza. Uno asume que Neruda era político y poeta, pero eso es algo que hoy no se podría repetir. No imaginamos a Walt Whitman escribiendo sobre (Donald) Trump, a Gabriela Mistral escribiendo sobre (Sebastián) Piñera o a Arthur Rimbaud sobre (Emmanuel) Macron, esa combinación ya no se da", concluye Larraín.





La película Neruda se estrena este sábado a las 22 horas en el canal Fox Premium Movies, mientras que el primer episodio de la miniserie se emite el próximo viernes a la medianoche en Fox Premium Series. Ese mismo día, en la APP de acceso premium de la cadena estarán disponibles los cuatro capítulos.





Una entrada a otras culturas

El cineasta chileno Pablo Larraín podría ser visto como un embajador de su país dado el alcance de sus productos, pero no se considera como tal. "Un embajador es elegido por un político, pero en lo nuestro nadie nos elige", explica. Si bien sus filmes como No, El club o Neruda lo han llevado a Cannes y Hollywood, el realizador destaca que el problema del cine y la televisión regional es la escasa exportación entre países latinos de sus propias obras. "Esta llegada a la TV es una gran oportunidad para conectar y diseminar ideas sobre nuestro pasado e imaginario. Busco que mis películas tengan la mayor universalidad posible, porque el cine permite ayudar a entender otras culturas", considera.









Fuente: