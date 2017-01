¿Cómo se conectan todas las películas de Pixar?

Y aunque Pixar jamás ha confirmado esa teoría, recientemente publicó un video en el que muestra las diferentes conexiones que sus largometrajes tienen entre sí a través de easter eggs, (término que se utiliza en inglés para explicar la referencia de una obra a otra).

El video, publicado por la página Oh My Disney, que reúne datos curiosos de las películas de Disney y Pixar, muestra cómo diferentes personajes del estudio de animación aparecen en varias películas, desdeEl video ha sido compartido más de 140.000 a través de Facebook y en esa misma red social superó los 90.000 Me Gusta.