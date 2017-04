Compras web en el exterior aumentaron 20% en el primer trimestre del año

En el primer trimestre del año las compras en el exterior a través de internet aumentaron 19,7% en comparación con igual período del año pasado. Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) se efectuaron en el trimestre 84.311 operaciones frente a las 70.437 realizadas entre enero y marzo de 2016. En marzo fueron 25.666 compras web con un aumento de 23,8% frente a igual mes del año pasado. En febrero se totalizaron 23.704 operaciones con una suba en la comparación interanual de 6,6%. En tanto, en el primer mes del año fueron 34.941 compras con un incremento de 27,1% frente a enero de 2016.

El promedio mensual de compras fue de 28.104 y de 937 por día. La DNA informó que en el total de las compras del trimestre están incluidos los envíos que llegan a través de courier (con un valor de hasta US$ 200 por vez) y del Correo (con un máximo de US$ 50).

Cada compra efectuada en el exterior no puede tener fines comerciales y no exceder los 20 kilos. Desde enero de este año se permiten tres compras al año por persona en vez de las cuatro habilitadas anteriormente. Si cumple con esos requisitos, la mercadería no paga impuestos. Si el comprador excede la cantidad de operaciones o no cumple con lo establecido debe abonar tributos.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Couriers, Dardo Morales, dijo a El Observador que "se está tendiendo cada vez más al comercio electrónico; es algo que arrancó y creo que va a seguir creciendo".

Para el empresario uno de las razones principales para el aumento en el trimestre fue el valor del dólar. En lo que va del año, la moneda bajó 3,92% y eso alienta a efectuar compras en el exterior. Morales indicó que las mayores adquisiciones fueron de vestimenta, seguido por calzado y artículos electrónicos.

Añadió que es muy prematuro establecer cuánto va a afectar la última disposición de disminuir la cantidad de compras al año. "Es muy poca la gente que ya utilizó todos los envíos permitidos. Recién en septiembre u octubre se podría ver cómo impactó la medida", dijo Morales.

Cambios

Desde que comenzó la franquicia en julio de 2012 las compras mostraron un crecimiento sostenido y eso motivó que en años siguientes la DNA aplicara más controles y requisitos. Desde 2012 se permitieron cinco compras anuales.

En enero de 2015 comenzaron a regir nuevas disposiciones para las operaciones en el exterior por internet. Mediante el decreto 356 de diciembre de 2014 se dispuso que las compras debían ser realizadas por mayores de edad. Además, se estableció que el pago del artículo adquirido se tendría que realizar con una tarjeta de crédito o débito internacional, cuya titularidad coincidiera con la persona que efectuó la compra.

Con los nuevos controles, según el decreto, se buscó contemplar la libertad de acceso y elección de los consumidores, pero sin que ello generara alteraciones sustantivas en las condiciones de competencia para los sectores de producción y comercio nacionales.

Luego, en enero de 2016 se bajó la cantidad de operaciones al año, pasando de cinco a cuatro. Por último, en diciembre del año pasado se estableció que a partir de enero el máximo de compras por persona al año pasaban a ser tres. Para disminuir nuevamente la cantidad de compras se consideró que las condiciones normales de mercado se habían modificado por lo que se entendió pertinente bajar la cantidad de envíos con el fin que no se desvirtuara la franquicia.

