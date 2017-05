Con agilidad se vendió toda la oferta de La Muesca y El Rodeo

Fuente:

Con gran agilidad se vendió todo en los remates de la genética Holando de cabaña La Muesca –de Darío Jorcín– y en la liquidación del tambo El Rodeo –de Eduardo Pessio–, el viernes 28 en el marco de la Expo Tarariras, en esa localidad del departamento de Colonia.Ambas actividades convocaron a público de las diferentes cuencas lecheras de Uruguay, que participaron de los negocios que se desarrollaron con la conducción del escritorio Di Santi & Romualdo Ltda –en el caso de la liquidación de El Rodeo en conjunto con Napoleón Gardiol e Hijos–, con la administración del Banco República.Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría de la oferta de La Muesca fueron los siguientes: toros US$ 3.500, US$ 1.750 y US$ 2.150; vaquillonas próximas a parir US$ 1.650; y vaquillonas de más de 1 año US$ 770.Por la oferta de Pessio se obtuvieron las siguientes cotizaciones: piezas de cría US$ 850, US$ 550 y US$ 720; vacas US$ 1.100, US$ 800 y US$ 1.050; vaquillonas de más de 1 año US$ 1.640; y terneras US$ 500.En la exposición Holando la Gran Campeona PI fue de Antognazza Hnos, la Gran Campeona SH de Jorcín y el Gran Campeón de San Alberto. En Jersey triunfaron Cuitiño y Los Kiwis SRL.