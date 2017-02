Con entradas ágiles el mercado mantiene firmeza

Fuente:

El mercado del ganado gordo de la mano de una faena muy alta –más de 50 mil cabezas– con entradas cortas –una semana a 10 días– sigue con precios firmes. La demanda absorbe toda la oferta que se presenta, predominando vacas sobre novillos.Los novillos esta semana se ubican en el entorno de US$ 2,95 por kg carcasa. Por lotes de buen rendimiento y flete corto se logran US$ 2,98. En cuanto a la vaca gorda, los precios se mueven en el eje de US$ 2,65 kg hasta US$ 2,70 por las de carcasa de 230 kg.En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) los precios de la hacienda gorda subieron por segunda semana consecutiva. En novillos dos centavos a US$ 2,95, aunque están tres centavos por debajo del máximo del año (primera semana de enero). De la mano del incremento de la faena las vacas subieron tres centavos, a US$ 2,63 por kg.En la carne ovina las entradas son largas y las plantas buscan carcasas livianas de menos de 23 kg, de categorías adultas. El cordero se maneja en el eje de US$ 3,20 por kilo, la oveja en US$ 2,70 y los capones en US$ 2,95.La reposición se encuentra firme y demandada. El remate de esta semana Lote 21 tuvo aumentos en todas las categorías desde el remate anterior. Se destaca el aumento de los vientres entorados que subieron 21% a US$ 1,32 por kilo; y las vaquillonas preñadas 19% a US$ 536. Las vacas de invernada subieron casi 11% desde el remate pasado, hasta US$ 1,24; las piezas de cría 11%, a US$ 366 la pieza; los novillos más de 3 años aumentaron 4,96%, a US$ 1,48; los de 2 a 3 años subieron 3,25%, a US$ 1,59; y los terneros promediaron US$ 2,11, una suba de 1,93% desde el remate anterior.En cambio, las categorías que dependen de la exportación en pie y de la cuota 481, dada la incertidumbre del futuro de estos negocios, en la grilla de consignatarios cayeron de forma importante. Los terneros enteros perdieron 15 centavos hasta los US$ 2 por kilo, en tanto los novillos de reposición para cuota tuvieron un retroceso de dos centavos hasta US$ 1,58 por kilo, una caída de casi 13% en la comparación interanual, cuando cotizaba a US$ 1,81 por kilo.La faena de vacunos llegó a 50.497 cabezas, un 8% y 14% por encima en la comparación semanal e interanual, respectivamente. Las vacas dieron impulso a los números, trepando a 27.200 cabezas, una suba de más de 8% semanal y casi 25% superior al año pasado. Representan el 54% de la faena semanal y es la mayor cantidad de vacas faenadas en una semana desde diciembre de 2010. Los novillos totalizaron 22.356, 2% menos que la semana anterior, pero 4% más que un año atrás.La faena de ovinos alcanzó a 21.364 lanares, 13% y 93% mayor que una semana y un año atrás. Los corderos treparon a 8.603 cabezas, 31% más que en la semana previa y 92% más que un año atrás. Se destaca la faena de ovejas, el acumulado anual está 76% por encima frente al año 2016. En la semana la faena de ovejas cayó 19%, pero es 95% superior a un año atrás, con 6.774 cabezas.El valor promedio de las exportaciones de carne bovina alcanzó a US$ 3.311 la tonelada, en la semana del 5 al 11 de febrero de 2017. Una caída de 3,8% y 7% en la comparación semanal e interanual. En tanto, el valor acumulado del año alcanzó a US$ 3.401 la tonelada, un 5% menor al mismo período del año anterior (US$ 3.578).En carne ovina, el valor de la tonelada exportada trepó a US$ 3.785, un 2,5% por encima de la semana previa y 30% por debajo que un año atrás. El valor acumulado llegó a US$ 4.106/ton un retroceso de 2,6% frente al año pasado que acumulaba US$ 4.21 por tonelada.