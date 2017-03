Con nuevo CEO, The Electric Factory se expande

Desde que fue fundada, The Electric Factory se caracteriza por la innovación en la industria publicitaria, pero eso no define a la empresa. Su misión es clara: aplicar tecnología, creatividad y estrategia para solucionar los problemas de cualquier industria.

Para el nuevo CEO, Andrés Guarino, la política de la empresa se basa en una frase de Bruce Lee: "be water my friend". Por eso, dice, The Electric Factory es una organización "líquida" que se adapta y adquiere la forma necesaria para cumplir con una misión y una visión, intentando convertirse en la mejor plataforma posible de reclutamiento de talento para conectarse al mundo.





La designación de Guarino como CEO de la empresa, cargo que no existía hasta el momento, responde al tipo de rol que ya venía desempeñando, con una gran parte del camino recorrido y un profundo conocimiento de la estructura y el funcionamiento de la compañía. Anteriormente, Guarino se desempeñaba como Jefe de Coordinación.





Para este ejecutivo, el principal desafío personal para este 2017 es asumir el liderazgo del plan trazado y ayudar en el proceso de expansión y crecimiento que caracteriza al grupo desde sus inicios.





"Tenemos muchos planes para este año. Vamos a abrir una oficina en Miami y estamos en pleno proceso de consolidación y desarrollo de la operación en Argentina , en donde acabamos de sumar a Federico Green como country manager. Previamente habíamos incorporado a Dalianis Lazo en Chile, que se suma al ingreso en el segundo semestre de 2016 de Martín Testorelli, como director de finanzas del grupo", señaló el nuevo CEO.





La expansión regional

Con una consolidación en lo internacional, recientemente la empresa incorporó nuevas cuentas en la región. The Electric Factory actualmente maneja la creatividad, estrategia y producción digital para social media de DirectTV en toda Latinoamérica.





A eso le agrega el manejo para la empresa multinacional belga AB InBev –la mayor fabricante de cervezas a nivel mundial– de muchas de sus marcas en Argentina , Paraguay, Chile, Uruguay y algunos países del Caribe.





Para uno de los cofundadores de la empresa y que ahora pasará a desempeñarse como director comercial y de Desarrollo de Negocios para toda la región, Avedis Boudakian, eso implica manejar una marca de primera línea para todo Latinoamérica, lo que "no solo representa una satisfacción para nosotros, sino que posiciona a Uruguay".





En la misma dirección que Guarino y de Boudakian, Juan Ciapessoni, también fundador, pasará a desempeñarse como director creativo de la empresa.





"Operamos mediante una estructura global y presencia local en mercados de la región y el mundo. Contamos con tres oficinas de producción en Uruguay, Argentina y Paraguay, oficinas comerciales y de servicio en China, Chile, Estados Unidos, España, Panamá y Puerto Rico. Cada oficina tiene un country manager que lidera la estructura local de recursos humanos y a su vez tenemos una estructura global con liderazgos por área a nivel creativo, productivo, clientes, comercial y financiero. Está en nuestro ADN cuestionar el statu quo y provocar los cambios. Somos un grupo de innovación que busca constantemente el quiebre desde lo conceptual hacia lo ejecutivo", señalo Guarino.





Otros proyectos

A nivel de innovación, se destacó el pasado año la campaña outdoor para la marca de jabón de Unilever, Lifebuoy, que puso foco en la importancia de lavarse las manos de una forma única en base a un producto llamado Bacteriads, donde el grupo extrajo bacterias de una variedad de elementos comunes, colocándolas en una placa construida a medida que se cultivaron por días hasta ser perceptibles por el público. En referencia a esto, Guarino dijo que la repercusión de la campaña a superó ampliamente las expectativas.





También para 2017, una de los más prometedores proyectos es la primera aceleradora de hardware de Latinoamérica de Sinergia Tech, Hardware Accelerator, que busca llegar a las principales startups tecnológicas del continente estando ahora en proceso de selección entre todas las postulaciones, y SinergiaTech Academy, que consiste en brindar una educación complementaria a niños y jóvenes con la intención de brindarles herramientas que despierten su potencial creativa para influir en su entorno con soluciones reales.





"De alguna manera, buscamos acercarlos a la ciencia y la tecnología, desde un lugar divertido pero significativo. Tratamos de acercarles parte de la educación del futuro, hoy", dijo sobre esta novedosa propuesta Boudakian.





En la actualidad se encuentra embarcada en un proyecto de modelado y animación 3D para la NBA, el cual, según dijeron desde la empresa, se podrá ver durante la temporada 2017 en todos los estadios de país norteamericano.