Con poca plata, el Frente Amplio busca pasar al ataque

El documento sobre la estrategia política del oficialismo será definido el 27 de mayo por el Plenario Nacional del Frente Amplio.

Cambió el mapa político

"Costó mucho el Frente, y vale mucho. Hay que cuidarlo", señala un pasaje del documento borrador de "Estrategia política del Frente Amplio hacia 2020" con que la coalición de izquierda lanzó ayer su discusión interna para elaborar, entre otros temas, la táctica a implementar hacia la campaña electoral de 2019.El FA advierte que carece de los recursos económicos disponibles entre 2005 y 2015 para llevar adelante programas de gobierno y asume que falta respaldo de la estructura partidaria al Poder Ejecutivo. Asimismo, se preparan para enfrentar lo que denominan una "embestida conservadora".Los dirigentes del Frente Amplio que redactaron el borrador distribuido ayer durante la Mesa Política de la coalición aseguraron que "la derecha empezó a maquillarse" para alcanzar el gobierno y reclamaron la reacción de la fuerza política."Su objetivo es quebrar la credibilidad de nuestras ideas, de nuestra legitimidad en la sociedad, de erosionar la imagen de honestidad y autenticidad de nuestro proyecto político", señala el documento que será debatido por los sectores y los comités de base de la fuerza política."Uno de los aspectos de esta contraofensiva es que ha logrado, en gran medida, poner a la izquierda y al movimiento popular a la defensiva. Pero también nuestros propios errores han contribuido a ese posicionamiento a la defensiva. Las acciones de lucha, aún las exitosas, no pocas veces están dirigidas a defender lo conquistado", agregó el texto.Por eso, según el documento que comenzó a ser analizado ayer, la coalición de izquierdas llamó a sus dirigentes y militantes a "recuperar la ofensiva" y confrontar "con la derecha en todos los temas" para construir un relato que permita acceder al cuarto período de gobierno consecutivo.El texto también reconoce otras debilidades en la izquierda. "No disponemos en esta etapa del mismo nivel de recursos que financiaron durante una década los objetivos centrales del programa frenteamplista. En el plano político, el Frente Amplio ha perdido unidad de acción y con ella la mayoría parlamentaria automática que respaldaba el accionar del gobierno", dice el documento.El documento fue elaborado por un grupo de dirigentes designados por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio y a partir de ayer bajó a toda la estructura de la fuerza política para su discusión. La idea inicial es cerrar el texto sobre estrategia en el Plenario Nacional del 27 de mayo.El secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, señaló en una conferencia de prensa que el contenido del documento borrador no representa una posición final de la coalición de izquierdas sino que es un puntapié para abrir el debate interno.La "tarea principal" de la etapa previa a las elecciones será "reconstruir la unidad de acción", según el texto. Además, en el Frente Amplio también entienden fundamental "superar la distancia" entre la estructura orgánica y los votantes frenteamplistas, "refundar el acuerdo entre coalición y movimiento" y "repensar la organización interna"."Necesitaremos un Frente Amplio más dinámico, mucho más horizontal que burocrático, que incorpore las nuevas formas de participación que la sociedad se viene dando, que alcance mayor cercanía con lo que pasa en la sociedad", advirtió el texto. En ese sentido, en el Frente Amplio insisten con "politizar el debate", "relanzar el proceso de acumulación social y política" y "acatar disciplinariamente lo que se decida"."Se trata de recuperar la confianza entre compañeros y la voluntad de acordar, buscar la síntesis política, discutir por lo alto, hacer un culto de la fraternidad, tener capacidad de propuesta y ser receptivos ante los puntos de vista de los demás. Tenemos, por lo tanto, una responsabilidad histórica y el deber de no fallarle a nuestro pueblo", concluyó el documento.El documento borrador sobre estrategia política del Frente Amplio presentado ayer también advirtió sobre un "modelo neoliberal avasallador en la región" que busca "arrasar con las conquistas sociales".De todos modos, los dirigentes de la fuerza política también realizaron autocrítica sobre los distintos gobiernos de izquierda. "Hoy vivimos momentos de dificultad. En varios países se ha detenido el impulso, con crisis sociales y económicas que pronto se convirtieron en derrotas electorales y políticas que cambiaron el mapa político del continente", señaló el texto. "El liderazgo progresista que surgió en la región no supo o no pudo aprovechar la oportunidad de convertir la integración regional en el componente determinante para instalar un proyecto alternativo. El nuevo modelo de desarrollo no se completó y el desgaste institucional dio paso a la alternancia de derecha en Argentina y en Brasil y a la profunda crisis en Venezuela", sostuvo el documento.