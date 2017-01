Concretaron buenas inversiones por caballos Árabes

El precio máximo fue US$ 5.500, el mínimo US$ 1.470 y el promedio US$ 3.158,33

Con la colocación parcial de una oferta de óptima calidad, concluyó el remate que puso un broche de oro a la 33ª Semana Internacional del Caballo Árabe en Punta del Este , en las flamantes instalaciones del Centro de Convenciones.Con negocios coordinados por el equipo del escritorio Zambrano y Cía (www.zambrano.com.uy) y la Sociedad de Criadores de Caballos Árabes del Uruguay, se logró un precio máximo de US$ 5.500, un mínimo de US$ 1.470 y un promedio de US$ 3.158,33.Considerando el nivel de los equinos vendidos, se concluye que hubo muy buenas inversiones de parte de quienes compraron.Los negocios, que se concretaron con la financiación y administración a cargo de Scotiabank, se realizaron en un plazo 21 cuotas en dólares, en el marco de la cena de gala y entrega de premios de la temporada 2016 de la gremial de criadores de caballos Árabes.El precio máximo, US$ 5.500, fue invertido en dos oportunidades por la cabaña Sierra Vista, por dos de los productos de Estancia Las Rosas SRL: por Antonella Has (importada desde Brasil), con cría hembra al pie hija de Dominic y preñada por Excalibur; y por IA Miss Pima (importada desde EEUU), con cría macho al pie hijo de Dominic y preñada por el propio Dominic.Alejandro Zambrano, quien manejó el martillo, destacó que "fue un remate especial, la primera vez que se hace en el Centro de Convenciones, un lugar que será muy utilizado porque está muy bueno, muy bien promocionado y es muy cómodo y confortable".Sobre el remate, "como viene pasando en estos años, tuvo venta parcial. Si Dios quiere, como se sabe que se seguirá haciendo acá, lo vamos a poder hacer armando un catálogo con más tiempo para promocionarlo más"."La idea con esto es darle un cierre de alto nivel a la fiesta de la Semana Internacional del Caballo Árabe, que las cabañas puedan mostrar y vender sus productos y darle la oportunidad a los clientes de adquirir muy buenos caballos a precios ventajosos", indicó."El resultado es positivo, con esto se sigue apostando, en un año que lo vemos ideal para los compradores, sin duda, como el pasado; eso en algún momento se va a revertir y llegarán los años de ventas totales como cierre de la actividad", complementó.Durante la venta Zambrano permanentemente destacó "el alto nivel de la cría de caballos en el país y el negocio de la exportación de caballos que se realiza, son 250 a 300 productos por año los que se exportan, a valores muy interesantes; caballos que andan muy bien en distintas actividades en el exterior, por lo tanto invertir en estos productos es una muy buena oportunidad", considerando que rápidamente se obtienen beneficios muy trascendentes.Zambrano felicitó a la sociedad de criadores de la raza, a los haras, a los jueces y a todos quienes de una u otra manera participaron de la actividad que hubo durante los tres días (ver el informe en la página 10) en Punta del Este.Los haras Doña Cecilia y Estancia Las Rosas fueron los que más se destacaron en la raza Árabes en 2016. El primero obtuvo los premios de Mejor Expositor, Mejor Macho y Mejor Hembra de la raza, al exponer los dos grandes campeones de la Expo Prado. Estancia Las Rosas, en tanto, logró el galardón de Mejor Criador por cuarto año consecutivo, consolidando su gran prestigio en la raza (ver fotos).Daniel Pastorino, director de Haras Doña Cecilia, comentó a El Observador Agropecuario que para los integrantes del establecimiento es un gran orgullo haber conquistado estos premios, reflejo del esfuerzo del trabajo realizado durante muchos años. Destacó la labor de su esposa, Fabiana Puig, quien está todo el día y todos los días trabajando en el haras."Esto significa que las cosas que hicimos fueron muy bien hechas, porque el Haras Doña Cecilia tiene pocos caballos pero se eligieron muy bien, y eso fue lo que nos llevó a obtener estos triunfos, que son casi impensados para un haras como el nuestro", remarcó el criador.