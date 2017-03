Concretaron buenos negocios en la subasta de Santander y Matrera

Fuente:

Santander y Matrera realizaron una muy buena subasta en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó , con la conducción del escritorio José A. Valdez y Cía.Precios máximo, mínimo y promedio de los Romney: carneros US$ 380, US$ 280 y US$ 325; ovejas US$ 86, US$ 70 y US$ 79; borregas US$ 88; y corderas US$ 62.Los Cuarto de Milla : caballos mansos US$ 2.520, US$ 1.440, US$ 1.822; yeguas mansas US$ 9.000, US$ 2.700 y US$ 4.252; yeguas de manada US$ 2.160, US$ 990 y US$ 1.500; potrancas US$ 2.880, US$ 1.980 y US$ 2.363; y potrillos US$ 1.800, US$ 1.710 y US$ 1.755.