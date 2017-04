Conmebol denuncia fraude de exdirigentes por US$ 140 millones

Un cuantioso fraude de más de US$ 140 millones realizaron entre 2000 y 2014 exdirigentes de la Conmebol, en el marco del escándalo de corrupción conocido como FIFAgate, dijo a la AFP el presidente de la institución, Alejandro Domínguez.





"En este escenario son más de US$ 140 millones los defraudados a la Conmebol", declaró Domínguez luego de entregar la auditoría presentada este miércoles en el 67º Congreso del organismo sudamericano que se desarrolló este miércoles en Santiago y que incluye las gestiones de Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo, ambos en prisión domiciliaria.





La auditoría, realizada por la empresa estadounidense Ernest & Young y encomendada el año pasado por Domínguez, indicó que se realizaron "operaciones sospechosas que se registraron en el periodo 2000 y 2014 en las gestiones de Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo", expresidentes de la Conmebol.





El paraguayo Leoz y el uruguayo Figueredo están en prisión domicilaria luego de ser acusados en el escándalo de sobornos conocido como 'FIFAgate' que involucra a 40 exjerarcas del fútbol mundial, la mitad de ellos latinoamericanos.





De los 40 acusados en el caso FIFA hasta ahora 20 se declararon culpables para intentar reducir sus penas, pero aún no fueron sentenciados. Están acusados de delitos como fraude bancario o conspiración para delinquir, que conllevan penas máximas de 20 años de cárcel.





Otros han sido o están siendo juzgados por los mismos delitos en sus países.





Millonarias transferencias

Según la investigación, Leoz "transfirió de dos cuentas bancarias de Conmebol a dos cuentas personales un total de 26.951.070 dólares americanos", en uno de los traspasos bancarios comprobados a lo largo de su extensa gestión (1986-2013).





A partir de 2001, Conmebol hizo traspasos de fondos por US$ 58 millones a diferentes empresas que actualmente están involucradas en el fraude FIFAgate, indicó la investigación.





A esto se suman otras transferencias bancarias a cuentas no identificadas por US$ 33,3 millones y pagos a terceros de 10 millones, que sumarían unos US$ 128 millones, indicó un desglose de la auditoría de Conmebol.





"Estoy determinado y convencido y soy muy optimista de que Conmebol va a recuperar ese dinero", indicó Domínguez.





Estos fraudes "representan desvíos institucionales en beneficio propio", sentenció la auditoría.





"La auditoría se extendió por espacio de diez meses en los que se recopiló casi dos millones de documentos electrónicos", dijo William Burk, quien presentó los resultados de la investigación ante el Congreso de la Conmebol.





En el Congreso participó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien destacó la intención de la institución de entregar esta auditoría, como señal de transparencia a casi dos años de que la justicia estadounidense revelara un esquema de corrupción en FIFA.





"Los documentos que hoy están delante de nosotros son esta prueba de transparencia", afirmó Infantino.





La carpeta del caso por parte de la justicia de EEUU contiene 236 páginas y describe 92 delitos en 15 esquemas de corrupción a lo largo de 24 años de gestión en la FIFA, en los que también estuvieron involucrados empresarios de marketing deportivo.





Acciones judiciales

La auditoría de la Conmebol fue entregada a la Fiscalía estadounidense y la institución sudamericana anunció que se tomarán medidas judiciales en contra de los imputados.





Desde su nombramiento, en enero de 2016, Domínguez realizó una serie de investigaciones dentro de lo que llamó la Nueva Conmebol, con lo que busca sanear las cuentas del organismo sudamericano y presentar una nueva institución bajo el lema de "Cuentas claras".





"Han pasado tiempos complicados, muy difíciles, pero ya está. Ahora tenemos que concentrarnos en el futuro, tenemos que demostrar que somos transparentes, que somos abiertos", dijo Infantino en su discurso en el arranque del Congreso.





"Hay que felicitar a esta nueva Conmebol, por tener este nuevo espíritu y esa nueva forma de trabajar", agregó el titular del ente rector del fútbol mundial ante altos dirigentes de las confederaciones de los cinco continentes.

En setiembre pasado, durante un Congreso realizado en Lima, la directiva de la Conmebol decidió modificar sus estatutos para limitar los períodos en los cargos, aprobando, además, nuevas normas para la firma de contratos.





En octubre pasado inició acciones ante la justicia estadounidense para terminar su relación contractual con la empresa International Soccer Marketing Inc (ISM), comercializadora exclusiva de los derechos de patrocinador titular de la Copa Libertadores de América, envuelta en los casos de corrupción.





La política de transparencia de Domínguez tuvo rédito en diciembre pasado, cuando la FIFA decidió descongelar fondos de desarrollo retenidos a la institución tras el escándalo.





Videoarbitraje en Rusia-2018

Durante este Congreso, el titular de la FIFA anunció también el uso del videoarbitraje en el próximo Mundial de Rusia-2018.





"No es posible que en el 2017 que todo el mundo en el estadio o en su casa ve en unos segundos si el árbitro cometió un error y el único que no lo puede ver es el árbitro", agregó el titular de la FIFA.





El ente rector del fútbol mundial promueve implementar la utilización de la tecnología en el fútbol para definir jugadas dudosas que sean claves en el desarrollo de fútbol, como goles controvertidos, penaltis o errores al identificar al jugador que ha cometido una falta que conlleva tarjeta.





Fuente: AFP