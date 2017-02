Conozca la lista de los mejores 24 conjuntos del carnaval

La liguilla comenzará este sábado y, si no hay suspensiones, habrá campeones en la madrugada del viernes 3

Con muy pocas polémicas, se divulgó la identidad de los 24 mejores conjuntos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2017, los que a partir de la noche de este sábado 25 comenzarán a disputar la tercera rueda, que será la última y se denomina "la liguilla del carnaval", de la cual saldrán los nuevos campeones.

Mediante un manejo informático, el presidente del jurado, José Cozzo, informó cuáles fueron los 24 elencos de mayor puntaje tras el desarrollo de las dos primeras ruedas de esta competencia carnavalera, en la que se exhibieron 41 espectáculos en las cinco categorías a partir del lunes 23 de enero. No hubo empates. Quedaron eliminados 17 conjuntos, cuyo puntaje no se divulgó, dado que como es habitual el mismo se conocerá durante la tradicional Noche de los Fallos.

Los clasificados se conocieron por orden alfabético, en una decisión que se informó desde el escenario del Teatro de Verano en la madrugada de este jueves, apenas concluyó la actividad de la segunda rueda con la actuación en el Ramón Collazo de los humoristas Los Chobys.





Hubo pocas sorpresas

Clasificar o quedar por el camino dependió de cómo los jurados interpretaron el reglamento y de sus gustos. En la enorme mayoría de los clasificados no hay cuestionamientos. Sorprende principalmente la ausencia entre los mejores de los humoristas No te Comas los Morrones, en menor medida la de los parodistas Los Antiguos y, en el caso de las murgas, las bajas de La Margarita, La Lunática y Metele que son Pasteles. No hay sorpresas en las decisiones tomadas en comparsas y revistas. Para analizar los motivos de las decisiones hay que aguardar a conocer el puntaje que en cada rubro emitió cada jurado en cada una de las dos primeras ruedas.

Un aspecto a considerar es que por más que los contratos para los próximos días estaban ya acordados, la eliminación o clasificación de los conjuntos seguramente incidirá en la cantidad de actuaciones que cada elenco realizará desde ahora hasta el final de la zafra carnavalera, por eso lo que estaba en juego en este primer fallo del concurso era más que el anhelo de clasificar y seguir con chance de ganar, estaba en juego también un aspecto económico.

Clasificados y eliminados

Las murgas clasificadas son: Cayó la Cabra, Curtidores de Hongos, Don Timoteo, La Clave, La Gran Muñeca, La Mojigata, La Trasnochada, Diablos Verdes, Momolandia y Patos Cabreros.

Las murgas eliminadas son: Araca la Cana, Metele que son Pasteles, La Buchaca, La Gran Siete, La Margarita, La Martingala, La Línea Maginot, La Lunática y La Venganza de los Utileros.

Las comparsas clasificadas son: C 1080, Sarabanda, Tronar de Tambores y Yambo Kenia.

Las comparsas eliminadas son: Integración, Nigeria, La Carpintera Roh y Senegal.

Los parodistas clasificados son: Aristophanes, Momosapiens, Nazarenos y Zíngaros.

El parodista eliminado es: Los Antiguos.

Las revistas clasificadas son: House, La Compañía y Tabú.

La revista eliminada es: Madame Gótica.

Los humoristas clasificados son: Cyranos, Los Chobys y Sociedad Anónima.

Los humoristas eliminados son: Fantoches y No te Comas los Morrones.

Los campeones en carrera

Los cuatro elencos que ganaron el primer premio el año pasado y concursan en 2017 siguen en carrera: la murga La Gran Muñeca, la comparsa C 1080, los humoristas Cyranos y la revista House. En el caso de la categoría parodistas, Los Muchachos, los ganadores en 2016, no compitieron este año.

Fixture de la Liguilla

Tras dar a conocer la lista de clasificados, de inmediato se realizó el sorteo del fixture de la fase final. La misma comenzará este sábado 25 y, de no haber suspensiones, concluirá en la noche del jueves 2 de marzo, por lo cual en la madrugada del viernes 3 se conocerán los fallos finales del jurado de este año y la lista de los campeones en la tradicional Noche de los Fallos.

Sábado 25, primera etapa de la tercera rueda

20:30 - House (revistas)

21:50 - Cayó la Cabra (murgas)

23:05 - Yambo Kenia (comparsa)

00:25 - La Trasnochada (murgas)

Domingo 26, segunda etapa de la tercera rueda

20:30 - La Compañía (revistas)

21:50 - Sociedad Anónima (humoristas)

23:15 - Sarabanda (comparsa)

00:35 - La Gran Muñeca (murgas)

Lunes 27, tercera etapa de la tercera rueda

20:30 - Tabú (revistas)

21:50 - Tronar de Tambores (comparsas)

23:15 - La Mojigata (murgas)

00:25 - Nazarenos (parodistas)

Martes 28, cuarta etapa de la tercera rueda

20:30 - Don Timoteo (murgas)

21:40 - C 1080 (comparsas)

23:05 - Curtidores de Hongos (murgas)

00:15 - Aristophanes (parodistas)

Miércoles 01, quinta etapa de la tercera rueda

20:30 - Patos Cabreros (murgas)

21:40 - Los Chobys (humoristas)

23:05 - La Clave (murgas)

00:15 - Momosapiens (parodistas)

Jueves 02, sexta etapa de la tercera rueda

20:30 - Los Diablos Verdes (murgas)

21:40 - Cyranos (humoristas)

23:05 - Momolandia (murgas)

00:15 - Zíngaros (parodistas)





Nuevos previos y venta de entradas

El precio de las entradas para las etapas de la liguilla será $ 300 la platea alta y $ 550 la platea baja, todas localidades numeradas, a la venta desde hoy en los locales Abitab y a partir de mañana en las boleterías del Teatro de Verano (desde la hora 18:30).

