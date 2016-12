Conozca la mejor app uruguaya del año según CUTI: Avivate

O Media

Pagar 15% menos los jueves en una farmacia, un 2x1 en el cine o un combo agrandado de regalo en una cadena de comida rápida son solo algunas de las opciones. La cantidad y variedad de descuentos que existen en el país es tan amplia, variada y dinámica que es difícil comprar bien y no gastar de más. Con este concepto en mente surgió la aplicación web y móvil uruguaya Avivate, ganadora del premio a la mejor app del año según la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI).

De uso intuitivo y sencillo, Avivate permite encontrar descuentos por tienda, centro comercial, zona o rubro. A su vez, tiene accesos directos que permiten ver aquellos descuentos más cercanos, los nuevos, los que son por el día y los que aplican a las tarjetas de crédito, débito y beneficios que el usuario utiliza.

La aplicación envía información relevante y personalizada para cada uno de sus clientes. "El punto clave es la relevancia de la información. A las personas no es que no nos guste recibir mensajes, lo que no nos gusta es recibir mensajes que no tienen nada que ver con lo que valoramos. Esto nos ocupa y somos muy cuidadosos de no enviarte, por ejemplo, información que tú no valores. En síntesis, Avivate intenta contestar todas tus preguntas en forma fácil e intuitiva", expresó Antonio de los Campos, gerente de Planificación Estratégica de Bantotal, empresa que desarrolla software bancario que, junto a la empresa de consultoría y desarrollo de software DVelop, creó la app, basada en Genexus.

El impacto internacional, la calidad de diseño, el desarrollo, la aceptación de mercado y el hecho de tener componentes innovadores fueron los elementos valorados por la CUTI a la hora de premiar a Avivate, lanzada en setiembre, como la mejor aplicación móvil y web desarrollada por la industria local este año.

Crecimiento

Con solo tres meses de existencia la aplicación ya llegó al top de descargas en Uruguay en Playstore (Android) y Appstore (iOS), con un promedio de 11 mil usuarios nuevos por mes.

"A nosotros lo que nos pone contentos es que Avivate sea de utilidad para las personas. Eso es lo más importante y lo que explica la cantidad de usuarios. Nuestro foco está en ayudar al usuario", dijo De los Campos, quien agregó que si bien la aplicación solo está operando en Uruguay tienen planes para expandirse a otros países de la región.

Además de la utilidad, otra cuestión clave que explica el éxito de la app es el modelo de negocio. "Se trata de un producto para el cliente y de una plataforma para la banca y el retail. Opera como un producto que permite localizar todos los descuentos en forma simple y rápida para no gastar de más y es una plataforma de comunicación y venta que le permite a las organizaciones comunicar sus propuestas con descuentos en forma muy pero muy segmentada. De esta manera, todos se ven beneficiados", añadió.

Dentro del menú de su web (http://www.avivate.com.uy/) hay un botón que dice: "Publicar descuento". De esta forma, todas las personas o empresas que tengan un producto o servicio para ofrecer con algún tipo de descuento pueden comunicarlo a través de la app, tener presencia destacada y hasta enviar mensajes hipersegmentados.

De los Campos destacó además la importancia de mantener actualizada la aplicación. "Estamos trabajando para integrar otro tipo de descuentos, más allá de los existentes, vinculados a tarjetas de crédito, comercios y centros comerciales. En pocas semanas estaremos liberando una nueva versión que permitirá a los usuarios hacer uso de cupones de descuento en comercios", informó.

También la empresa está trabajando para ofrecer a sus usuarios descuentos exclusivos de Avivate.

Otro beneficio de la aplicación es su funcionamiento offline, es decir que luego de haber sido descargada puede ser utilizada aun cuando el usuario no tenga conexión a internet.

¿Quiénes están detrás de Avivate?

Avivate es una creación de Bantotal y DVelop desarrollada en el marco de la Plataforma Bantotal Developers.

Bantotal es líder de la región de América Latina y el Caribe en el mercado bancario, con más de 20 millones de usuarios.





DVelop Software Solutions es una empresa de consultoría y desarrollo de software que busca ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras a través de una amplia gama de procesos empresariales cada vez más exigentes y en constante cambio.