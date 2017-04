Consejero vs. yerno: la batalla por la atención del presidente

Así, dos personas que trabajaron codo a codo durante la campaña no podrían ser más distintos. Steve Bannon es un ex militar de la marina naval y ex Harvard que también trabajó para Goldman Sachs y tuvo su propio fondo de inversiones -de hecho, se sabe que uno de sus grandes éxitos fue tomar parte del proyecto de la hiperpopular serie de TVcomo inversor. Pero Bannon es más conocido hoy en día por haber sido el factótum de Breitbart news , un sitio de noticias de marcado sesgo ultraderechista que en ocasiones ha abonado las teorías más absurdas sobre los competidores de Trump y además dado cabida a figuras como Milo Yiannopoulos , un profusor de consignas racistas que se justificaba a sí mismo asegurando que era gay y que iba contra lo "políticamente correcto".