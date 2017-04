¿Consejos de belleza? Estos blogueros hombres son expertos

Caitlin Kelly, New York Times News Service

Quizá no sean nombres conocidos, pero tienen enormes cantidades de seguidores. James Charles de 17 años de edad, que es el primer rostro masculino de la máscara para pestañas CoverGirl, tiene 1.5 millones de seguidores en Instagram. Manny Gutiérrez, que es conocido en internet como Manny Mua, tiene 3.3 millones y fue elegido por Maybelline para protagonizar una campaña publicitaria.

Personajes destacados de internet como ellos representan un pensamiento progresista y una nueva versión de un mercado antiguo, dijo Neil Saunders, analista de ventas minoristas que es director administrativo de GlobalData. "Un mercado de belleza despiadado, donde la diferenciación es vital, ha mostrado entusiasmo por capitalizar a los blogueros masculinos", afirmó.

Estos blogueros tienden a proyectar una estética de belleza tradicionalmente muy femenina; olvídese del vello facial, piense en las pestañas estilo Kardashian. Muchos de ellos son gays y dicen que el éxito entre sus seguidores ofrece un poderoso apoyo.