Consejos de la Policía para no caer en trampas por WhatsApp

El Departamento de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional realizó un informe para el Ministerio del Interior con el objetivo de dar consejos a la población que sirvan para evitar trampas y falsas alarmas transmitidas por la red social de mensajería WhatsApp y otras vías electrónicas. A menudo se denuncia la existencia de mensajes falsos, tanto de amenazas como estafas, alguno de los cuales tiene su origen en Uruguay, aunque otros provienen del exterior y son adecuados a la realidad local.

La Policía analizó dos de los últimos casos e investigó su procedencia. El primero se trataba de una comunicación que circuló por WhatsApp donde se advertía de secuestros de niños. "Compañeros, esta información la enviaron directo de la cárcel. 'Soy de Penal De Libertad les informo de Corazón que tengan mucho cuidado con sus niños, No los dejen solos en ningún momento. La orden que salio hace poco de aquí de la Cárcel por parte de los clanes mayores es la de robar niños, porque ya las personas no pagan rescate por autos, motos, ni extorsiones telefónicas, ellos dicen que por los niños sí lo harán, así que no dejen a sus niños solos'".

Ese mensaje divulgado por la aplicación de mensajería es "totalmente falso", según informó la Policía a través de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior.

El oficial principal Winston Rodríguez del Departamento de Delitos Tecnológicos, dijo que se trata de un mensaje "bulo" u "hoax", es decir, noticias falsas o intentos de hacer creer a grupos de personas que algo falso es real, lo cual se magnifica por el medio de difusión.

"La 'cadena' fue compartida con similares departamentos policiales de toda América y cotejada en las bases de datos de cada país donde las autoridades comprobaron que ese mensaje, al igual que otros similares, tienen casi 20 años circulando por distintas redes", informó la Unicom.

El departamento especializado de la Policía determinó que una de las evidencias de su falsedad es el tipo de léxico que se utiliza.

El otro ejemplo reciente analizado por la Policía fue el mensaje falso donde presuntamente el Banco República daba instrucciones a sus clientes para dar cuenta de un secuestro para retirar dinero de un cajero. Ello fue desmentido por las autoridades del banco, ya que la modalidad de información no es de estilo de la institución. "Los temas de seguridad bancaria son muy importantes y hay una fuerte responsabilidad, el banco ayuda a los clientes a recordar con campañas de comunicación a cómo comportarnos en forma segura con el manejo de las claves o el pin", dijo el presidente del banco, Jorge Polgar.

Por eso, asegura la Policía, también es aconsejable que los usuarios que reciben mensajes en cadena por WhatsApp o cualquier otro medio, verifiquen y corroboren las fuentes de información para comprobar su veracidad, además de poner atención en el léxico, como fue dicho, antes de darle importancia o difundirlo a terceros.

En caso de consultas, el Departamento de Delitos Tecnológicos se encuentra en la calle Maldonado número 1109, esquina Paraguay (1er. piso). Su teléfono es 2908 37 26 o 152 46 25, y el correo electrónico delitosinformaticos.interpol@minterior.gub.uy.

