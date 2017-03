Constanza Moreira se cruzó con el MPP por seguridad

En la reunión de la Mesa Política del Frente Amplio del viernes 24 el diputado del MPP, Alejandro Sánchez, reclamó que la seguridad sea anexada al listado de prioridades.



"Casa Grande ha planteado que para ellos la seguridad y la convivencia no es prioridad. Eso en primer lugar. Segundo, el documento que trajo a la Mesa Política la Comisión de Programa en su encabezado no establecía a la seguridad como una prioridad. El argumento de los compañeros estaba asociado con que el MPP lo había planteado junto con otros grupos y que la Comisión de Programa no había tenido tiempo para discutirlo", dijo Sánchez a El Observador.



El sector insistió con el asunto al haber constatado que no figuraba en los primeros lugares dentro del listado de temas en el documento que el Frente Amplio le entregará a Vázquez el lunes próximo.

El tema inquieta al MPP, el sector que desde 2010 encabeza las políticas de seguridad con Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior.



El semanario Búsqueda informó ayer que Casa Grande planteó en la Comisión de Programa recortar los presupuestos de los ministerios de Defensa y del Interior.



Moreira dijo que más allá de lo resuelto por la Comisión de Programa el MPP podrá volver a hacer su planteo hoy viernes 3 cuando la Mesa Política del Frente Amplio defina, después de un debate político, el contenido del documento que le darán a Vázquez.



La senadora Constanza Moreira (Casa Grande) salió al cruce del Movimiento de Participación Popular (MPP) después de que los mujiquistas reclamaran en la interna oficialista incluir a la seguridad como prioridad en el documento que entregarán al presidente Tabaré Vázquez de cara a la Rendición de Cuentas."Fue explicado claro y detenidamente en la Mesa Política (del Frente Amplio) que la seguridad pública no entró como prioridad no por una decisión de la Presidencia (de la Comisión de Programa) sino porque quienes concurrieron a las reuniones no lo señalaron como prioridad. Eligieron otras prioridades y de la seguridad pública eligieron a la violencia de género", dijo Moreira a El Observador. Moreira es la presidenta de la Comisón de Programa del FA."En los documentos del MPP y del Frente Líber Seregni aparecía la sola mención (Seguridad y Convivencia) sin especificar programas o políticas a ser reforzadas presupuestalmente. En la discusión general, ninguno de todos los grupos presentes lo priorizó o exigió su prioridad. De hecho, las principales prioridades fueron el gasto público social en salud, educación, cuidados, vivienda y combate a la violencia de género. Entre otras prioridades se listaron medidas sobre empleo productivo, reforma de la justicia y medio ambiente", agregó.