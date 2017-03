Construyen spa cinco estrellas en Laguna del Sauce

Con una inversión de US$ 7,5 millones, un grupo uruguayo está construyendo Alive Health Resort Punta del Este. Se trata de un spa médico con hotelería cinco estrellas, inspirado en losde Europa, con tratamientos y equipamiento de vanguardia en programas de una semana, diez días y quince días en el entorno de la Laguna del Sauce. La apertura está estimada para setiembre."Alive surge para brindarle a las personas las herramientas para que cambien sus hábitos, mejoren su calidad de vida y puedan enlentecer el proceso natural de envejecimiento . Con este propósito investigamos exhaustivamente los mejores equipamientos de bienestar y de medicina preventiva, estudiamos las mejores técnicas de medicina estética no invasiva, las disciplinas holísticas de vanguardia y lo último en el mundo dely elpara que Alive sea una propuesta líder y diferenciada en America Latina", afirmó la directora general, Patricia Fernandes, quien además es socia del emprendimiento junto con Gabriel y Marcelo Pires y Álvaro Gerstenfeld.La propuesta incluirá programas de adelgazamiento saludable, antiestrés, purificación, planes para dejar el cigarrillo y rejuvenecimiento, entre otros. Llaman la atención una serie de equipamientos y programas como el anual de rejuvenecimiento genómico y molecular, dirigido por el médico Damián Rozenberg, la cama de sales del Himalaya (cristales con valor bioenergético para reequilibrar el organismo), el Alive Water Mattress (un colchón que combina técnicas de masajes terapéuticos), y medicina preventiva con scanner corporal 3D que permite obtener información precisa y detallada de las medidas y su evolución a lo largo del tratamiento.Además destaca el llamado Alive Zero Gravity: una cama flotante que recrea la experiencia del bebé en el vientre materno. "Al colocarte en condición de ingravidez, te libera de las limitaciones terrestres, envolviéndote cómodamente en un colchón de agua con temperatura ajustable. En combinación con los beneficios de la terapia del color y la terapia de relajación, que genera rápidamente un estado de relajación total, un sentimiento sutil entre la vigilia y el sueño te hace olvidar las tensiones, disminuir el estrés y reducir el dolor", se explica en el material de presentación del hotel de bienestar cinco estrellas.El diseño del spa está a cargo del Estudio Cagnoli Arquitectos, y el constructor es Pires Benlian Desarrollos Inmobiliarios. Para el paisajismo fue elegida Lorena Ponce de León, y Alejandra Gonella se encargará de la decoración.





