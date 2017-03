Construyó un avión a partir de tutoriales en internet y ahora quiere volarlo

Con algo más de cuatro metros de largo y cerca de ocho de envergadura, el avión monoplaza construido en las horas libres del mecánico pesa doscientos kilos y costó cerca de seis mil dólares (unos 5.700 euros). "Estudié en Youtube e internet, sé cómo conducirlo, como construirlo y como pilotarlo", afirma el camboyano.

Gracias a su tenacidad, Paen Long consiguió solucionar los problemas de ingeniería del avión, que utiliza volantes de automóviles para mover las alas, señala el camboyano como ejemplo.



También visitó un aeródromo militar para pedir ayuda y salió con una hélice de segunda mano que, sin embargo, perdió más tarde.





"Después de que saliese en las noticias se la llevaron", expresó.



Aún así, el aeroplano está ahora casi terminado y solo falta la decoración para que el próximo 14 de abril el mecánico reconvertido en piloto intente el modesto objetivo de "elevarlo del suelo". "Todavía no encontré un sitio, si despego en la carretera tengo miedo de chocar con los otros", indica preocupado Paen Long. "Estoy un poco asustado pero no mucho", añade.



El proyecto de Paen Long se convirtió en uno de los temas favoritos en las redes sociales del país y su taller recibe a diario visitantes que quieren ver el avión, pese a que al principio muchos dudaban de que fuese capaz de realizarlo.



"Cuando empecé, mi familia me apoyó mucho, aunque otras personas solo me criticaron. De hecho empezaron a decir que estaba loco", explica elcamboyano.



Su mujer, Hing Mouyheng, admite que al principio no quería que volase pero ahora está convencida de que "puede volar". "Me preocupo por mi marido pero lo apoyo, no quería que volase porque es peligroso si se cae, pero lo apoyo", afirma con timidez.



El camboyano asegura que financió el avión con "el dinero de arreglar los coches" y que no tiene planes de venderlo aunque le ofrezcan más dinero del que pagó. Su intención es construir otros dos aviones después, el siguiente "más pequeño, seguro y veloz" y el tercero un avión militar.





Ningún experto revisó la avioneta hasta el momento, tan solo un piloto recomendó modificar la cola de la aeronave al ver una foto publicada en las redes sociales.



Para Sek Keang, jefe del municipio de Prey Chor donde vive Paen Long, el mecánico demostró "tener mucho talento" pero necesita asistencia.



"Puede diseñarlo pero no significa que pueda pilotarlo porque necesita primero que revisen los aspectos técnicos para estar seguros de si puede volar o no, y también necesita un buen lugar para el despegue", opinó Sek Kheang.



Aún así, en el taller, los mecánicos y visitantes observan con admiración el trabajo de Paen Long, y todos dan por seguro que volará.



El taxista y vecino Tueng Veng resume las razones por las que el trabajo del mecánico despertó tanta atención: "En otros países son aviones grandes, este es pequeño; otros países tienen fábricas, nosotros no".

