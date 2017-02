Cotizaciones muy destacadas se obtuvieron en Cuchilla de Silvera

Se obtuvieron cotizaciones muy destacadas en la feria del local Cuchilla de Silvera, realizada este sábado en esa zona de Lavalleja. En la comercialización del escritorio Juan Carlos Martínez SA se observó un interés firme por toda la oferta, entre la que se destacaban cinco carneros Hampshire Down de cabaña El Esfuerzo, de Gabriel García Pintos y familia, que se vendieron a precios que se ubicaron entre US$ 400 y US$ 500. También hubo mucho interés por los vientres y corderos para invernar.

En cuanto a la oferta de vacunos, se destacaban muy buenos lotes de terneros y de novillos, además de 120 reses gordas, que se fueron colocando con mucha agilidad ante un gran marco de público y productores que demostraron su avidez por ganados de reposición ante el contexto climático que favorece a la ganadería.

Los precios máximo y mínimo de cada categoría fueron: ovejas US$ 64 y US$ 40; corderos US$ 61 y US$ 34; borregos US$ 55 y US$ 47; terneros de la primavera 2016 US$ 310 y US$ 272; terneros de la primavera 2015 (mayoría enteros) US$ 510 y US$ 325; novillos de 1 a 2 años US$ 556 –por un lote de 62 cabezas, sola marca– y US$ 478; novillos de 2 a 3 años US$ 586 y US$ 582; novillos gordos US$ 718 y US$ 665; vacas gordas US$ 708 y US$ 525; vacas –todas de buen estado– US$ 468 y US$ 425; piezas de cría US$ 370 y US$ 330; vaquillonas US$ 442 y US$ 340; y vaquilloncitas y terneras US$ 315 y US$ 282.

También despertó gran interés la oferta del haras Curupay, colocándose el 100% de la oferta a precios que se ubicaron entre US$ 2.400 y US$ 800.

