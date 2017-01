Crean registro de padres que pagan pensiones alimenticias

El padre o la madre cambian de trabajo. El encargado de cobrar la pensión alimenticia -en general mujeres- no tiene datos sobre el nuevo lugar de empleo y debe deambular por juzgados y defensorías para intentar cobrar la pensión que le corresponde a sus hijos. Lo que no siempre se logra.Pese a que las pensiones alimenticias y su pago con regularidad se consideran "esenciales" para el cuidado básico de niños y adolescentes, y que por tanto quien está obligado a ello "debería hacerlo sin más", en la mayoría de los casos eso no sucede y quienes tienen la tenencia terminan por tener que hacerse cargo.