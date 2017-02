Crear arte desde cero

Desde su ingreso a la premiación en 2002, la categoría a Mejor película animada ha sido un lugar de destaque para los animadores estadounidenses y de otros países que, en su afán de proponer otra forma de contar historias, buscan el reconocimiento de la industria del séptimo arte.

Los nominados en 2017 ofrecen una competencia reñida, con una mezcla en la que se encuentran filmes de estudios de animación reconocidos como Disney y Laika (que año a año crece como un fuerte rival del hogar de Mickey y de Pixar) así como obras fuera de Hollywood cortesía del estudio japonés Studio Ghibli o la distribuidora Gkids.

La primera nominada en estrenarse en Uruguay fue Zootopia. La fábula de Disney sobre la integración y prejuicios de una sociedad compuesta por animales antropomórficos se exhibió en cines a partir de febrero de 2016. Es actualmente la nominada con mayores posibilidades de ganar en la ceremonia del domingo.

Detrás de Zootopia se encuentra Kubo y la búsqueda samurái, un relato familiar que realiza una oda a la cultura japonesa. La película de Laika fue estrenada en setiembre de 2016 y puede ser la obra que quite la estatuilla dorada de las manos de Disney.

Moana: un mar de aventuras, el último largometraje nominado exhibido en Uruguay (se estrenó en enero de este año) puede sentenciar a Disney. El relato sobre una joven heroína procedente de la Polinesia puede dividir el voto entre los miembros de la Academia que simpatizan con el estudio.

El resto de los nominados, The red turtle (La tortuga roja) y My life as a Zucchini (La vida de Calabacín) no se exhibieron aún en el país y representan la cara fuera de Estados Unidos de la industria de la animación.

La primera procede de Studio Ghibli y narra una historia fantástica y casi muda protagonizada por el náufrago de una isla. La película fue dirigida por el animador e ilustrador holandés Michaël Dudok de Wit.

My life as a Zucchini, en tanto, es una película francosuiza sobre la vida de un huérfano en un hogar para niños. Fue dirigida por Claude Barras y está basada en un libro infantil del mismo nombre.

Con una selección heterogénea y con un alto nivel artístico entre candidatos, el premio a la Mejor película animada se encuentra en su mejor momento.

