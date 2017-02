Críticos uruguayos dieron sus pronósticos para el Oscar

Son más de 7 mil las personas encargadas de elegir qué películas y actores se llevarán los premios Oscar este año. Todos forman parte de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, una de las más prestigiosas del mundo dedicadas al séptimo arte.





Durante meses, los miembros de la Academia debaten internamente cuáles estrenos del año son los que merecen ser reconocidos. En esta ocasión, La La Land: una historia de amor parece ser la favorita, al menos en el voto "a boca de urna".





Según la prensa extranjera, no sería extraño que la película de Damien Chazelle se lleve todos los reconocimientos ya que parecería hecha a medida para cumplir los estándares de la Academia, cuya misión es "preservar el pasado, honrar el presente y moldear el futuro del cine", todo lo que La La Land, con su historia y formato, representa.





El Observador invitó a críticos, periodistas especializados y realizadores uruguayos a opinar cuál de las nueve películas nominadas creen que ganará –y por qué– y si esta coincide o no con su favorita de este año.





Según destacaron las personas consultadas, La La Land será la gran ganadora de la noche aunque películas como Luz de luna o Sin nada que perder tienen todo el potencial de convertirse finalmente en las grandes ganadoras.





De cualquier manera, todos los consultados coincidieron en afirmar que será difícil que cualquiera de las otras nominadas pueda dar un batacazo.





Christian Font Actividad: Periodista y crítico





Película ganadora: La La Land: una historia de amor. Película favorita: Sin nada que perder. Los por qué: La película favorita de la crítica no necesariamente tiene que ganar y la Academia me ha desconcertado un poco con algunas de sus decisiones más recientes. A priori creo que va a ganar La La Land pero no por sus méritos cinematográficos, porque dentro de las nominadas hay películas mejores.





Rodolfo Santullo Actividad: Crítico





Película ganadora: La La Land: una historia de amor. Película favorita: Hasta el último hombre. Los por qué: Creo que va a ganar La La Land. No sólo por el favoritismo masivo que ha demostrado en toda la temporada de premios sino porque hay pocas cosas que le guste más a la Academia que mirarse la pelusa del ombligo. Me encantaría que ganara Hasta el último hombre que está filmada con muchísimo corazón.





María José Borges Actividad: Periodista





Película ganadora: La La Land: una historia de amor. Película favorita: La La Land: una historia de amor. Los por qué: Va a ganar La La Land y coincido bastante con la Academia como no me pasa desde hace algunos años. Es una maravilla de homenaje a los buenos musicales. Me gusta particularmente que hayan elegido ese género para contar una historia que en realidad tiene un trasfondo amargo.





Alina Dieste Actividad: Periodista





Película ganadora: La La Land: una historia de amor. Película favorita: Luz de luna. Los por qué: La La Land es una celebración al La La Land. Se ha convertido en "la película diferente" de la temporada. Si gana, la Academia mostrará su lado alternativo. es una celebración al cine y tiene todo para arrasar en estos Oscar . Luz de luna puede dejar a todos sorprendidos y aguarle la fiesta a. Se ha convertido en "la película diferente" de la temporada. Si gana, la Academia mostrará su lado alternativo.





Martín Sastre Actividad: Realizador





Película ganadora: La la land: una historia de amor. Película favorita: La La Land: una historia de amor. Los por qué: Creo que va a ganar todos los premios La La Land, simplemente porque tiene el mejor título de la historia del cine.





Luis Ara Actividad: Realizador





Película ganadora: Un camino a casa. Película favorita: Un camino a casa. Los por qué: Me pareció una historia increíble. Tengo un gusto particular por el documental –o en este caso por ficciones que toman hechos de la realidad– y me pareció una historia increíble que está muy bien contada, es muy emotiva, me cautivó por completo y la disfruté mucho.





Por televisión

La ceremonia de entrega de los premios Oscar se transmite por televisión en más de 225 países y se estima que es vista por varios cientos de millones de espectadores. En Uruguay lo emiten Canal 12 y TNT.

