Cruces en el FA de Maldonado terminarán en la Comisión de Ética

"Si no se retractan de las graves acusaciones que se han hecho vamos a plantear que el tema sea tratado por la Comisión de Ética del Frente Amplio", dijo De los Santos El Observador.

Wilson Sanabria forjó una fortuna que quedó en manos de su hijo Francisco Sanabria, el dueño del Cambio Nelson que está prófugo por emisión de cheques sin fondo.

Además de prever el pasaje del tema a la Comisión de Ética de la coalición de izquierda, De los Santos le respondió ayer a Pérez en una columna difundida por su sector donde lo acusó de realizar acusaciones "miserables".

Tras acusaciones cruzadas entre los dos principales dirigentes de la izquierda de Maldonado , el exintendente y diputado, Óscar De los Santos (Alianza Progresista), y el también legislador, Darío Pérez (Liga Federal), sus históricas diferencias se encaminan a terminar en la Comisión de Ética del Frente Amplio El sector Alianza Progresista planea reclamar ante ese organismo interno del FA por las acusaciones de dirigentes de la Liga Federal, que en declaraciones públicas sugirieron que el triunfo de De Los Santos en las elecciones municipales de 2005 fue facilitado por un acuerdo político con el ya fallecido dirigente colorado Wilson Sanabria.En esos comicios el Frente Amplio desplazó del poder al Partido Nacional luego de una disputada interna entre los dos referentes de la izquierda en el departamento esteño.Dirigentes de la Alianza Progresista dijeron a El Observador que no tienen demasiadas esperanzas de que lo que se de marcha atrás con lo que ya fue dicho.Los cruces se sucedieron después de que el edil de la Liga Federal, Andres De León, acusara a De los Santos de pactar con Sanabria para ganar las elecciones de 2005. En ese sentido, dijo que hubo una "corrida de votos" colorados a la candidatura de De Los Santos."No digo que De los Santos tuviera un vínculo comercial con Sanabria. Ni puedo decir que llegó a un acuerdo político, lo que hacemos es sacar conjeturas", sostuvo Pérez el miércoles en una entrevista con radio Carve.Alianza Progresista pidió ayer en la Mesa Política Departamental de Maldonado del FA que las diferencias sean tratadas en la reunión del organismo del próximo jueves 23.El debate fue evitado ayer porque el centro de la reunión estuvo en preparar la interpelación que la Alianza Progresista le realizará hoy viernes al intendente de Maldonado, el blanco Enrique Antía, por incrementos en la contribución inmobiliaria."Darío Pérez, aún hoy, sigue lamentando sus derrotas personales. Lejos está de la visión colectiva de la fuerza política que representamos; se ha convertido en el mejor actor que un guionista de la oposición pudiera imaginar; a menos que este guión sea escrito en conjunto", escribió De los Santos al cierre de la columna.Al inicio de la nota, el líder de Alianza Progresista aconsejó a sus detractores que se informaran mejor antes de lanzar acusaciones. "Cuando se habla de una 'corrida' de votos hacia 'un candidato' y se pregunta para dónde fueron los votos de Sanabria si no fueron para el Partido Nacional, antes de 'sacar conclusiones', 'conjeturas', 'hipótesis' y 'datos que me pasaron' deberían recurrir a la información pública de la Corte Electoral, y confirmar con la documentación existente que efectivamente esos votos fueron para el Partido Nacional", señaló.En la nota De los Santos presentó un gráfico en base a datos de la Corte Electoral para refutar los dichos de sus adversarios internos."En base a la misma línea de razonamiento de su edil, el diputado Darío Pérez saca 'conjeturas', donde nada, ni nadie, pueden demostrar tan miserables afirmaciones", remató De los Santos.