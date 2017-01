Cuatro de cada cinco trabajadores extranjeros de boliches no tienen registro

En la primera parte del Operativo Verano que realiza cada año la Inspección del Trabajo, se llevan realizadas 170 actuaciones en Piriápolis y Punta del Este.

Según informó al portal de Presidencia el inspector general del Trabajo, Gerardo Rey, el indicador más "llamativo" se encontró "en los boliches nocturnos de Punta del Este, en los cuales 38 de 49 trabajadores extranjeros no contaban con documentación de la seguridad social y migración al momento de la visita".



Rey indicó que "la percepción que existe sobre esta situación de extranjeros trabajando sin registros obedece a gente que está realizando la temporada y tiene un empleo ocasional nocturno en las barras de los locales".

Por otra parte, la infracción más común en los operativos es, según Rey, "la no exhibición de la planilla de trabajo en el momento de la visita". En 84 de las 170 actuaciones no se exhibió ese documento. De todas formas indicó que en las visitas se encontró a 72 uruguayos no registrados, lo que a su entender muestra una tasa alta de afiliación, ya que el total de trabajadores relevados fue 1629.





En los casos de los locales que no tuvieran la planilla de trabajo con el registro de los trabajadores, lo que deben hacer es presentarla ante las autoridades, "aunque son pasibles de sanción ya que es obligación que esté disponible en el lugar de trabajo". En el caso de la presencia de trabajadores extranjeros sin la habilitación para hacerlo "las sanciones son mayores", dijo.

