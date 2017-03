Cuatro recomendados para ver en streaming este fin de semana

Breaking Bad (la película)

A menos que sea un aficionado a las series, no es fácil decidirse por ver una de 62 capítulos de una hora cada uno, incluso si se trata de Breaking Bad, una de las mejor calificadas de los últimos años. Ahora, aquellos que se sintieron atraídos por su premisa pero no se animaron a embarcarse en la aventura podrán encontrar una película de dos horas, editada por un fanático, que narra Breaking Bad de principio a fin (obviamente, salteándose varias subtramas que no eran centrales a la historia), en una práctica que se está haciendo cada vez más popular en internet. La trilogía de El Hobbit y la de El Señor de los Anillos también tuvieron su versión corta de esta forma. Disponible en Vimeo.





La chica del dragón tatuado

El director uruguayo Federico Álvarez estará a cargo de dirigir la película basada en la cuarta entrega de las novelas Millenium, Lo que no te mata te hace más fuerte (escrita por David Lagercrantz luego de la muerte de Stieg Larsson), según se conoció esta semana. La película tiene fecha de estreno para el 5 de octubre de 2018, por lo cual no es una mala idea ir calentando motores con el primer filme de la saga lanzada en inglés (la trilogía ya había sido adaptada en sueco, su idioma original): La chica del dragón tatuado. Para los menos familiarizados con la historia, la primera entrega de Millenium sigue las peripecias de Mikael Blomqvist y Lisbeth Salander, un periodista en busca de limpiar su carrera profesional y una hacker declarada por el Estado como mentalmente incapacitada. Juntos, pero cada uno valiéndose de sus habilidades, buscan descubrir el paradero de la nieta de un magnate sueco, quien en condiciones inexplicables desaparece de una isla cuyas salidas estaban bloqueadas al momento del suceso. Disponible en Netflix.





Trainspotting Trainspotting

Trainspotting fue lanzada en 1996 y hoy en día es considerada una película de culto. Un grupo de jóvenes adictos a la heroína que vive en los suburbios de Edimburgo hace cualquier cosa por obtener dinero y poder seguir drogándose. Solo uno de ellos muestra interés por querer salir de esa realidad: el protagonista Mark Renton, interpretado por Ewan McGregor. Trainspotting es una de las opciones de streaming de esta semana si quiere alcanzar a ver en la gran pantalla T2: Trainspotting, la secuela de la película que se estrenó la semana pasada en cines uruguayos y que cuenta con las actuaciones de quienes interpretaron a los personajes en el filme original. Disponible para alquiler en Claro Video.





Iron Fist Iron Fist

Marvel volvió a estrenarse en Netflix la semana pasada con Iron Fist, una más de la lista de series que la casa de los superhéroes había pautado con el servicio de streaming. Danny Rand (interpretado por Finn Jones, quien también le da vida a Loras Tyrell en Juego de Tronos) es un multimillonario neoyorkino que vuelve a su ciudad para reconectarse con su pasado y con su familia. Así como Daredevil, Jessica Jones o Luke Cage, Iron Fist (alterego de Rand) deberá luchar contra los criminales de la ciudad utilizando técnicas de kung-fu y su poder del puño de hierro. Iron Fist es la antesala a la próxima serie con la firma de Marvel, The Defenders, que unirá a todos los héroes antes mencionados. Disponible en Netflix.

