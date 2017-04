Cuestionan el lugar de la música tropical en el espacio estatal

Una queja en la red social Twitter encendió la mecha. "Yo pedí el Teatro Solís, me dieron un boleo, pero viene Babasónicos y a la orden!! Uruguay nomá!! Y no tengo nada contra Babasónicos ojo", escribió Fabián "Fata" Delgado, vocalista del grupo de música tropical Los Fatales, el lunes a la noche. El mensaje levantó polvareda en las redes sociales y rápidamente se propagaron mensajes de solidaridad con el músico, así como interrogantes a la dirección del Teatro Solís.





La situación, contó Delgado a El Observador, surgió cuando buscaba salas para presentar el último trabajo de estudio, Otra calle, que se editó el año pasado.





"Ni siquiera pude presentar la propuesta de desarrollo artístico. Lo que me dijeron fue que lo consultaron con el Consejo (Artístico del Teatro Solís) y que no había lugar en la grilla. Lo que a mí me quedó claro fue que había salas con otro perfil. Y yo considero que no soy el perfil de la sala", dijo Delgado.





La petición de la sala fue realizada a fines de 2015, y debido a la negativa, el show del Fata y Los Fatales se realizará el próximo 12 de octubre en la sala Zitarrosa.





La cuestión de si el perfil de la banda cumplía o no los requisitos del máximo escenario montevideano fue el punto de partida para que etiquetas como la de #FataAlSolís se propagaran por las redes y fuera adherida por varias personalidades del medio, en algunos casos como una broma y otros como un reclamo verdadero.





Consultada por El Observador, la directora del Solís, Daniela Bouret, aseguró que la cuestión se trató en la Comisión Artística del teatro, que se encarga de la supervisión de los espectáculos que alberga la sala, y que se recomendó al músico que realizara gestiones por la sala Zitarrosa, especialmente dedicada a espectáculos musicales.





"La sala nunca se niega, y no dudamos de la calidad artística del Fata Delgado. Lo que hace el Solís cuando recibe una propuesta artística es llevarla al Consejo Artístico. (...) Todas las propuestas son estudiadas adecuadamente, con atención y con mucho respeto", agregó la directora de la sala.

Bouret explicó también que la agenda del Solís está siempre cargada de eventos y que se busca establecer un orden de prioridades en el año. "Lo primero que hacemos es programar los elencos de la ciudad (Banda Sinfónica, Comedia Nacional, Orquesta Filarmónica). Después trabajamos para ver, según las líneas estratégicas del Departamento de Cultura , cuáles son los eventos que priorizamos, que tengan que ver con la accesibilidad, con el género, con elementos artísticos variados y de amplias especificaciones estéticas", dijo.





Si bien Delgado apuntó a que los artistas de la música tropical no son tenidos en cuenta por la dirección del teatro, Bouret negó que sea una cuestión de géneros, sino del perfil del espectáculo. "Si hay propuestas pensadas para el Solís, más allá del género que sean, se evalúan por el consejo", dijo.





Por citar un ejemplo, la directora recordó que hace pocas semanas se reunió con el cantante Lucas Sugo para evaluar la posibilidad de que este realice un espectáculo allí. "La semana pasada vino Lucas Sugo a charlar conmigo, vimos el teatro y quedó en presentar una propuesta para el año próximo. Yo siempre recibo a todo el mundo", concluyó.





El Observador intentó comunicarse con Álvaro Méndez –presente en el Consejo Artístico al momento de la petición de Delgado– pero no tuvo éxito.





En las redes

Entre las figuras del espectáculo que reaccionaron ante el mensaje del Fata Delgado estuvo Fernando Santullo, vocalista de El Peyote Asesino, que se refirió al tema y cuestionó los cánones artísticos de las instituciones uruguayas.





"A mí el Fata no me interesa pero seguro que es de lo mejor que se hace en el género en Uruguay (...). Puede ser una buena oportunidad para discutir el canon artístico de facto que tiene el Estado en este país", escribió el músico en su perfil de Twitter.





Además, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, actualmente fuera del país, le preguntó a Delgado cuándo había hecho la solicitud y se ofreció en la misma red social a reunirse con él cuando vuelva. El músico le respondió a través de la misma vía: "Hola amigo, lo pedí en 2015/16. Nunca te comenté porque no me gusta mezclar la amistad de años con el trabajo. Nos juntamos a la vuelta. Abrazo, gracias".





El día que Fata Delgado actuó en el Solís

El reclamo de Fabián "Fata" Delgado por el uso del Teatro Solís puso en el tapete la situación del género tropical en la música uruguaya y generó un debate serio, pero también dio lugar al humor.





"Debuté en el Solís hace 43 años, merezco volver a pisarlo, grande mi vieja al guardar esta reliquia #FataAlSolis" escribió el músico en Twitter, seguido de una foto en blanco y negro que mostraba al cantante de niño en el escenario.



"Debuté en el Solís hace 43 años, merezco volver a pisarlo, grande mi vieja al guardar esta reliquia #FataAlSolis" escribió el músico en Twitter, seguido de una foto en blanco y negro que mostraba al cantante de niño en el escenario.

