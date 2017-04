Cuestionan precio de haciendas por debajo de los indicadores

El Índice del Ganado Gordo que publica la Federación Rural, que toma como base la relación del precio de la hacienda y exportación de carne (RHE), correspondiente al pasado 15 de abril, determinó que el valor que reciben los productores en relación al novillo gordo registró en promedio una diferencia en menos de US$ 0,10 por kilo, en relación al precio que debería haberse manejado en esos negocios.





El tema fue destacado a El Observador, por el delegado de la gremial Guillermo Villa, quién sostuvo que este es un tema recurrente de los congresos de la institución y que por lo tanto con nuevos ingredientes figurará en el temario del próximo encuentro de la FR a cumplirse el 27 de mayo en la ciudad de Lascano, en Rocha.





La Relación Hacienda/Exportación (RHE) compara precios de hacienda (novillo y vaca) y el ingreso promedio de exportación de la carne bovina publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), relacionado a las últimas tres semanas. Según el informe se tuvo en cuenta que el valor de la tonelada de carne exportada –que en los últimos 15 días tuvo un deterioro de 2,45%– se ubicó en US$ 3.344 por tonelada.





En ese marco el precio del novillo gordo según el indicador RHE relacionado a las tres últimas semanas analizadas en base a INAC fue establecido en US$ 3,09 el kilo en cuarta balanza. Sin embargo, el precio pagado a los productores fue en promedio US$ 2,99, lo que marca una diferencia en menos de US$ 0,10. Por su parte el precio de la vaca gorda según el RHE fue establecido en US$ 2,70 el kilo, mientras que los productores recibieron US$ 2,57 el kilo, lo que marca una diferencia en menos de US$ 0,22.





Villa expresó que una de las inquietudes que permanentemente recibe la gremial es el traslado de precios que hacen los industriales por el pago de los ganados a los productores, quienes entienden que no se corresponde con el precio a los cuales se exportó la carne en ese período.





Las diferencias





En el caso de los novillos esa diferencia (de US$ 0,10 en esta oportunidad) se ve amortiguada por la incidencia de los animales que se destinan para cumplir con los negocios de la Cuota 481.

En esta categoría existe un comportamiento diferente con valores por debajo o por encima del indicador RHE, explicó Villa.





Esta categoría que representa alrededor de 18% de los novillos que se faenan, logra una valorización sensiblemente superior al resto de los novillos faenados.





En el caso de la vaca gorda se da una constante desde octubre de 2013 –con excepción de tres o cuatro meses– en que el precio está siempre por debajo de ese indicador y que en los últimos meses se ubica entre US$ 0,15 y US$ 0,25 por kilo inferior al valor de referencia del indicador.





La falta de puja por ganados gordos limita los precios que pagan frigoríficos, según G. Villa







El problema de los bajos precios que reciben los productores por las haciendas a frigoríficos en relación a los valores de exportación de la carne, encuentra ahora un adicional determinado por la falta de puja de la demanda por el ganado ofertado. Se dilata el plazo de entrada a planta y provoca la consiguiente caída de precios, dijo Villa





Exportar en pie con respaldo legal

Guillermo Villa afirmó que la exportación de ganado en pie es lo que contribuye a que no haya una mayor caída en los precios de las haciendas. Opinó que de la misma manera que no se pide permiso para exportar carne, la exportación de ganado vivo debería tener la misma libertad comercial. En esa dirección esa aspiración habría que reglamentarla por ley, lo que ha tratado en conversaciones informales con autoridades, dijo Villa.





