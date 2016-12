Cuestionan utilización del MSP del término ultraprocesados

"No es adecuado el término porque hace referencia a un procesamiento extremo que no es real", sostuvo a El Observador la profesora titular de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Química de la Udelar, Adriana Gambaro. Consideró que el problema "no es del espíritu" de lo que se quiere transmitir, sino de la palabra utilizada. Sostuvo que ultraprocesados no se corresponde con la definición aportada que se refiere a ingredientes y no al procesamiento del alimento.