Cultura coreana busca afianzarse en Uruguay y agrandan eventos

En los últimos años, el movimiento del K-pop –como se denomina al género musical pop coreano– se ha expandido por todo el mundo y en Uruguay se realizan festivales y concursos que van ganando adeptos, sobre todo entre los adolescentes. Uno de los grupos uruguayos de K-pop más destacados que salió del K-pop World Festival, organizado por el gobierno de Corea, se llama Crystal. Esta banda canta en coreano y llegó a viajar a Seúl para representar a Uruguay en un festival internacional de este género. Además, el año pasado dieron un concierto en la sala Camacuá.

También en junio, pocos días antes del evento de K-pop, se desarrollará en el cine Life Alfabeta una nueva edición del Festival de cine coreano, compuesto por seis filmes. "con la experiencia de años anteriores hemos visto que a los uruguayos les gustan más las películas de drama o románticas. Por lo tanto, este año optamos por algunas películas románticas", señaló el funcionario (ver Cartelera). Las entradas para esos eventos son gratuitas.

También agrandarán el Festival de Cultura Coreana, que se hace cada fin de año. Hasta 2016 fue en el club Atenas, pero ahora se hará en el Teatro de Verano.

Y, si bien no lo organiza, Corea del Sur apoya el evento Montevideo Comics, que se realizará el 20 y 21 de mayo también en el Auditorio Nacional del Sodre, contará con la participación de María Eugenia Pérez Burger, una uruguaya que fue becada para estudiar Artes Visuales en la Universidad Nacional de Seúl.

"Es muy importante ver al mundo desde un punto de vista más amplio. Podemos ayudar a los uruguayos a entender a un país distinto y, por ejemplo, pueden aprender qué ritmos o sonidos se utilizan en la música, o cómo expresan los coreanos su pensamiento", finalizó Yoo.

Actividades

6 de junio. Espectáculo del grupo de danza contemporánea de Corea "Art Project Bora" en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre. Entradas próximamente a la venta.





Festival de cine coreano

Del 8 al 13 de junio, en el cine Life Alfabeta (Miguel Barreiro 3231, Montevideo). Se exhibirán seis películas del país asiático: My Love, My Bride, The Fatal Encounter, Kundo: Age of the Rampant, The King of Jokgu, My Brilliant Life y Gyeongju.





K-pop World Festival.

25 de junio. Quinta edición de este evento en el que grupos de adolescentes uruguayos concursan con sus shows del género musical típico de Corea del Sur que se ha expandido por todo el mundo. Este año será en el Auditorio del Sodre.





Música

16 de octubre. Teatro Solís. Espectáculo de grupo de música fusión y tradicional de Corea del Sur.





Festival de cultura coreana

2 de diciembre, Teatro de Verano. Dibujo y pintura, música, comida y juegos típicos son parte de este evento anual que organiza la Embajada de Corea del Sur todos los años en Uruguay.