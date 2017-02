Cutcsa examina implementar trolebuses en 18 de Julio y Ciudad Vieja

El presidente Cutcsa, Juan Salgado, se reunió en Moscú –donde acompaña a la delegación oficial del gobierno en calidad de asesor presidencial- con dos empresas rusas que producen y venden trolebuses para el mercado interno y exterior.





Salgado dijo a El Observador que estudiará la posibilidad de implementar este sistema de transporte en determinadas zonas de Montevideo, como por ejemplo en Ciudad Vieja y 18 de Julio, para agilizar los tiempos de traslados en esas zonas de la capital.





"Vamos a ver si es posible en cuanto al precio y la infraestructura que hay que poner", afirmó Salgado.

Ivan Kotvitkiy, director general de la empresa Trolza, entregó un proyecto a Salgado en el que se detallan las obras para Montevideo . Trolza está desarrollando proyectos en las ciudades argentinas de Rosario y Mendoza. En abril viajarán técnicos de la compañía al Río de la Plata y pasarán por Montevideo.





En caso de que Cuctsa entienda conveniente avanzar en esa dirección se le hará el planteo a la Intendencia de Montevideo, que está buscando variables para transformar el tránsito en la capital.









Para el presidente de Cutcsa es imprescindible tomar medidas para agilizar los tiempos que lleva trasladarse en Montevideo y entiende que eso no solo redundaría en una mejora para el transporte público sino también para los autos





"Cuando se dice que el transporte es lento, nosotros somos los más interesados en que no sea así. ¿Es por culpa del transporte o de los transportistas?", se preguntó Salgado. Y respondió: "No, de ninguna manera. Son las autoridades que a veces critican como si no tuvieran responsabilidad, y la tienen", dijo en referencia a las últimas administraciones departamentales.





Salgado agregó que el parque automotriz montevideano creció exponencialmente y que se siguen manteniendo los mismos problemas en los mismos cruces. "En tránsito hace varios años, pero muchos años, que no se hacen cosas", dijo.





Sin embargo, el empresario consideró que no debe haber "apuro" por anunciar "megaproyectos" sino que se debe avanzar "de a poco" porque se trata de un tema en el que "cualquier cambio importante" puede "generar trastornos a la gente".





Coche eléctrico en estudio

Salgado afirmó que el coche eléctrico aún está siendo sometido a prueba. El empresario entiende que allí está el futuro si es que se logra solucionar los temas de autonomía y los tiempos recarga. El presidente de Cutcsa subrayó que en las pruebas que se hicieron en recorridos cortos como Punta Carretas, Pocitos y Centro se logró completar dos turnos, pero en otros más largos no se pudieron completar los recorridos.

Fuente: