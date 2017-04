Daily Mail indemniza a Melania Trump por afirmar que fue "chica de pago"

La primera dama estadounidense no fue a la audiencia de conciliación y tampoco trascendió el monto de la indemnización

La primera dama estadounidense, Melania Trump, aceptó el miércoles las disculpas y una indemnización del diario británico Daily Mail por afirmar que trabajó de "escort", chica de compañía de lujo, en una audiencia judicial en Londres.

Trump no asistió a la audiencia de conciliación en la Alta Corte de Londres, y el monto de la indemnización no fue revelado, pero los abogados de Associated Newspapers, la empresa propietaria del Mail, presentaron sus disculpas y evitaron así que el caso llegara a juicio.

"El acusado reconoce que estas alegaciones de la demandante son falsas, nos retractamos y las retiramos", dijo la abogada del Mail, Catrin Evans, sobre el artículo publicado en agosto de 2016, cuando Donald Trump era aún candidato a la presidencia.

En un comunicado conjunto leído por el juez Andrew Nicol, las partes coincidieron en que el artículo contenía "difamaciones y falsedades que cuestionaban la naturaleza de su trabajo como modelo profesional, y republicaba acusaciones de que brindaba servicios más allá de los de modelo".

El texto conjunto señala que el diario se hizo eco de la calumnia pese a a admitir que carecía de evidencias y pese a los desmentidos, incluidos en la historia, de Melania Trump y de Paulo Zampolli, que dirigía la agencia de modelos para la que trabajó la primera dama.

Las acusaciones, resumió John Kelly, abogado de la primera dama, "eran un golpe a la integridad y dignidad personal de la demandante".

En setiembre de 2016, el diario explicó que lo que pretendía el artículo era señalar "que estas acusaciones podían tener un impacto en la elección presidencial aunque no fueran ciertas".

Fuente: