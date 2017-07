El diario The New York Times, citando a dos fuentes, aseguró que su participación en la cinta que se estrenará en 2019 está confirmada..

A pesar de haber prometido lo contrario, el actor británico Daniel Craig ha aceptado finalmente encarnar de nuevo a James Bond, el espía británico más famoso de todos los tiempos.El diario The New York Times, citando a dos fuentes, aseguró que su participación en la cinta que se estrenará en 2019 está confirmada..Eon Productions, que se encarga de producir las películas de la franquicia, anunció el lunes que el agente secreto 007 volverá a los cines de Estados Unidos el 8 de noviembre de 2019. El estreno británico y mundial será unos días antes.Los guionistas Neal Purvis y Robert Wade volverán a ser los encargados de hilar la trama, al igual que han hecho con gran parte de los films de Bond, incluidos los cuatro protagonizados por Craig.

Su regreso ha sido un constante rumor en los últimos años. Sus declaraciones a la revista Time Out en 2015 parecieron zanjar la polémica: "Prefiero romper este vaso y cortarme las venas. Lo único que quiero es ir hacia adelante".



Los actores británicos Tom Hiddleston y Idris Elba han sonado con fuerza como posibles sustitutos de Daniel Craig.

Pero el éxito de Craig, de 49 años, se ha impuesto. Casino Royale (2006) recaudó US$ 600 millones de dólares en todo el mundo, Quantum of Solace (2008) US$ 586 millones, Skyfall (2012) llegó a los US$ 1.100 millones y Spectre (2015) unos 880 millones.

Fuente: AFP