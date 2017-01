Darín, todo un personaje

"No me quita el sueño Hollywood", dijo Ricardo Darín. Y la frase quedó resonando por varios segundos en el estudio de televisión de Animales sueltos en setiembre de 2013. El entrevistador, Alejandro Fantino, quedó atónito esperando más. "Tampoco me quita el sueño el Oscar. A mí me criticaron mucho por no haber ido a la ceremonia. ¿Por qué tengo que ir al Oscar?", continuó el actor argentino frente a una audiencia que seguro en aquel entonces no podía despegarse del televisor. "Porque es el Oscar", aventuró a decir Fantino como si aquella respuesta fuera la más obvia de todas. "¿Qué creen que es el Oscar? –arremetió Darín– Yo ya fui una vez, ya lo vi, ya está. No me puso muy contento y estoy acá".





Cuando Ricardo Darín le dijo NO a Hollywood





Con aquella frase, el protagonista de películas tan aclamadas como El secreto de sus ojos, Nueve reinas, Truman y Relatos salvajes, derrumbó la mística y la fantasía que se suele generar en torno al universo cinematográfico de Hollywood.

Darín le dijo que no a la meca del cine occidental y le cerró –para la mentalidad de muchos– las puertas a un futuro sin techos ni fronteras.





Pero Darín no podía dejar de ser Darín; ese hombre sensible, humilde e inteligente que con su trabajo ha conquistado a miles. Un artista para el cual –según expresó en varias entrevistas– era imposible dejar de ser fiel a sí mismo ni venderle su talento a una industria que, desde su perspectiva, solo trabaja y produce por dinero.





"Creo que lo más importante del oficio del actor es pensar, y pensar en otro idioma es muy difícil. No estaba dispuesto a sacrificar eso", le dijo a Fantino.



Hoy, el actor cumple 60 años de vida y casi 40 de trayectoria en cine, teatro y televisión. Sus padres, ambos actores, fueron los responsables de introducirlo a los medios. "Debuté como se debuta en el circo: se necesitaba un niño y ahí va el hijo del domador", contó a la revista Gatopardo . De adolescente, y porque entró sin querer a un casting, se convirtió en la cara de Pepsi en Estados Unidos y desde ahí fue a parar al circuito comercial de la televisión argentina





La primera película en la que trabajó, sin haber estudiado nunca actuación, fue He nacido en la ribera. La cinta del italiano Catrano Catrani fue enterrada en la historia del cine pero durante estos rodajes el actor conoció a Susana Giménez. La diva de los teléfonos enamoró al joven Darín y su relación (que terminó en una buena amistad) fue todo lo que él necesitó para comenzar a generarse un nombre entre los productores y la prensa rosa. De esta forma a Darín lo etiquetaron como uno de "los galancitos" en Argentina. Aunque a su talento esta categoría siempre le ajustó.





Ricardo Darin Susana Giménez Viral





Entre la lista de programas de televisión en los que trabajó se destaca Mi cuñado (1993), una comedia que protagonizó junto con Luis Brandoni.





El gran salto

Ricardo Darín en Nieve Negra Ricardo Darín en Nieve Negra Pampa Films



En el 2000, Darín estrenó en salas la película que le cambió la vida y la que de alguna manera le mostró al público internacional el maestro de la interpretación que es hoy, el que nadie más puede ser. Nueve reinas se consagró en la historia del cine argentino, y llegó al actor porque algún otro colega decidió rechazar el papel.





Luego comenzaron a salir una detrás de la otra: La fuga (2001), El hijo de la novia (2001), Luna de Avellaneda (2004), la oscarizada El secreto de sus ojos (2009), Elefante blanco (2012), Relatos salvajes (2014), y a esta breve la lista le faltan muchos títulos.





Escenas de la vida conyugal. Con la obra regresó en setiembre de 2015 a España, un país que lo venera y que consume su trabajo a la par con Argentina. En 2005, Darín actuó en Arte, una obra de Yasmina Reza con la que cosechó 70 mil espectadores solo en Madrid. Darín también ha tenido éxito en el teatro. De hecho, en 2016, pasó por las tablas del Auditorio Nacional del Sodre –junto con la exquisita Erica Rivas– en. Con la obra regresó en setiembre de 2015 a España, un país que lo venera y que consume su trabajo a la par con Argentina. En 2005, Darín actuó en, una obra de Yasmina Reza con la que cosechó 70 mil espectadores solo en Madrid.





El 26 de enero, el actor vuelve al cine con Nieve negra, una thriller producido por los mismos que Nueve reinas y que reúne en su elenco a Leonardo Sbaraglia, Laia Costa y a Dolores Fonzi. Aquí el célebre actor interpreta a Salvador, un hombre que vive aislado en La Patagonia y con un pasado cargado de secretos.





Nieve Negra - Trailer Oficial





Darín es más que una estrella, es un icono de la cultura argentina y un referente más allá del cine. Ante cualquier evento que suceda en el país, todos quieren tener su opinión.

"¿No te cansa toda esta atención?", le preguntó una vez el periodista Enrico Fantoni. "Me tiene las pelotas llenas", le contestó el actor con su tradicional sonrisa socarrona.





