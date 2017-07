De freír papas a liderar una cadena de comida rápida

Transcurrían ya más de diez minutos de entrevista en el nuevo local de McDonald's de Parque Rodó y Ricardo Méndez no podía ni quería parar de hablar de surf. Una pasión que, dice, de adolescente compartía con amigos, luego con su novia –que hoy es su esposa– y ahora con su hijo. Con 19 años, empezó a trabajar en la cadena de restaurantes de comida rápida friendo papas fritas. Era apenas un trabajo de verano que se convirtió en uno "para toda la vida". Pasó por varios puestos –entrenador, encargado de área, gerente de local, entre otros– hasta que llegó a ser el gerente de Operaciones para Uruguay. En 2005 fue transferido a Argentina como gerente de Operaciones, para volver a Uruguay en 2007 a desempeñarse como gerente general. En 2013 regresó al vecino país, esta vez como director general. Estuvo en Argentina hasta junio pasado para retornar a Montevideo, otra vez como gerente general. Si tuviera que volver a irse en busca de nuevos desafíos lo haría, aunque su esposa puede no estar tan de acuerdo, comenta entre risas.





Es bastante tiempo más de 25 años en la misma empresa...





Ocurrió que después de los primeros meses me enamoré de la compañía. Me gusta mucho trabajar con la gente y con el público. Este rubro del retail era compatible con mi personalidad. Sigo manteniendo la misma pasión que cuando empecé y lo disfruto día a día. Nunca pensé que podía llegar a ser gerente general, pero a medida que vas asumiendo responsabilidades, se van teniendo aspiraciones y uno quiere seguir progresando. Es una organización que quiero, que conozco y me apasiona.





¿Cómo se maneja la compañía con sus empleados?





Uno de los principales valores es la meritocracia y puedo atestiguar que es bien recompensada. Hoy el 90% de los gerentes de local empezaron como crew (trabajador que ejecuta las funciones operacionales básicas). Se requiere esfuerzo, compromiso, dedicación y querer hacer carrera. A su vez ofrecemos trabajos part time donde para muchos chicos es el primer empleo que tienen brindando las primeras armas en el ámbito laboral. Con todo lo que eso te da: trabajo en equipo, normas, obligaciones. La mayoría de nuestros empleados tienen entre 18 y 20 años. Algunos trabajan un par de años; otros deciden hacer carrera.





¿Fue diferente trabajar en Argentina con respecto a Uruguay?





Fue algo relativamente sencillo y positivo . Vendemos Big Mac, atendemos gente con gente. Podemos vender alguna más o menos, dependiendo del país, pero en esencia somos lo mismo en todos los lugares.





¿Es tan estructurada la forma de trabajo como se cree?





Tenemos sí procedimientos muy estrictos en lo que tiene que ver con la preparación y calidad de la comida. A la temperatura que se cocina la carne, cuánto tiempo las papas fritas, cuánta kétchup lleva una hamburguesa. Es nuestra forma de trabajo para mantener el sabor y perfil de nuestros productos, y posicionarnos desde ese lugar. En relación al servicio dejamos que el empleado sea como es y atienda a los clientes de la manera más natural posible.





¿Cambió el comportamiento del cliente en los últimos 25 años?





El consumidor está cambiando todo el tiempo. La posibilidad de la tecnología y acceder a un montón de cosas que antes no se podía provocan una expectativa más alta y se genera una demanda de mayor velocidad. Esto implica que la empresa tenga que estar transformándose. Vendíamos hamburguesas. Hoy también ofrecemos ensaladas, frutas en la Cajita Feliz, pollo, McCafé, etcétera. Con tendencias más saludables hemos tenido que ir incorporando opciones en ese sentido. Lo diverso de todas las trasformaciones que hemos tenido en estos años son consecuencia de la demanda de los consumidores y del mercado que va evolucionando.





¿Cómo visualiza la anunciada llegada de Starbucks?





Nos plantea un desafío. Empezamos en 2001 y hoy contamos con 18 McCafés en todo el país. Año a año hemos visto un cambio en la cultura en Uruguay en este mercado. El consumidor es más exigente, con otros parámetros y estándares producto de las facilidades para salir del país y probar cosas distintas. Se ha elevado el nivel y nosotros hemos acompañando.





¿Cómo funciona el nuevo local de Parque Rodó?





Ha sido aceptado de muy buena forma. Recibe distintos tipos de clientes en diferentes momentos del día, como pueden ser estudiantes de ingeniería o familias.

