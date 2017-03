De los Santos: Darío Pérez actúa bajo "un guión elaborado por la derecha"

El exintendente de Maldonado y diputado, Óscar De los Santos (Alianza Progresista), acusó a su compañero de partido y también legislador, Darío Pérez (Liga Federal), de beneficiar a los partidos tradicionales y actuar bajo un guión "elaborado por la derecha", luego de que desde ese sector se sugiriera que su triunfo en las elecciones municipales de 2005 fue facilitado por un acuerdo político con el ya fallecido dirigente colorado Wilson Sanabria.

En un contexto en el que Enrique Antía será interpelado por los incrementos en la contribución y donde el Partido Colorado se ve afectado por el cierre del Cambio Nelson, De los Santos dijo que las declaraciones de Pérez no "pueden tener otra intención que distraer de estos temas".

"¿Cuál es el mérito de plantear que Sanabria había trabajado para mí y que había juntado votos y plantearlo en este escenario político? Para mí no tiene otra intención que distraer de estos temas. Digo con mucha bronca porque creo que estamos en un punto de inflexión en la relación política", expresó De los Santos al informativo de radio Sarandí.

Asimismo, aseguró que está demostrado que no hubo una transferencia de votos del Partido Colorado al Frente Amplio, como señala la hipótesis de Pérez, sino que por el contrario, siempre pasaron votos al Partido Nacional.

"Me da la impresión de que es un guión que lo elaboró él o la derecha. Capaz cayó incautamente, aunque no tiene mucho de incauto, o le afloran cuestiones personales que se transforman en odio contra mí", agregó De los Santos.

El exintendente manifestó su intención de que la Comisión de Ética del Frente Amplio intervenga en esta disputa para confirmar si la hipótesis de Pérez "es real o no". "Quiero saber si Darío Pérez sostiene que tiene actos desde el punto de vista ético que no corresponde con lo que debe ser la orientación de la izquierda y el Frente Amplio", indicó.

"No permito que en términos de unidad y del rol de la izquierda se me cuestione sobre hipótesis tan flacas. Y ahí no sé cuánto juega lo personal de él y sus derrotas consecutivas, no sé cuánto vínculo tiene con (Enrique) Antía y con (Germán) Cardoso porque lo tenía y lo tiene y yo no tengo por qué acusar que tuvo una concertación pero me da la sensación de que hay un libreto que fuera acordado", agregó en Sarandí.

Por otra parte, De los Santos opinó que esta situación "va a exigir un cambio generacional" del Frente Amplio en Maldonado, porque se trata de una relación que se "ha desgastado" y "entra en etapa de definiciones".

"Lo que va a suceder es que nosotros tenemos fecha de expedición y fecha de vencimiento, no solo biológico, político. Yo creo que esto va a exigir un cambio generacional y de gente. El Frente Amplio se agotó en Maldonado en esta relación Darío Pérez y 'flaco' De los Santos. Es imposible sostener un proyecto político sobre la base de dos personas cuyo nudo de conflicto se expresa en estos niveles", sostuvo.

