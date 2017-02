Es uno de los hombres de confianza del expresidente José Mujica (2010-2015), y a sus 54 años está convencido de que va a morir militando. Andrés Berterreche también es fanático del club Cerro y suele usar metáforas futboleras para hablar de política. De cara a la primera Rendición de Cuentas en que el Frente Amplio (FA) carecerá de mayoría en Diputados desde que llegó al poder, el senador suplente de Mujica sostuvo en entrevista con El Observador que el oficialismo saldrá a ganar ese partido, con un " muy tradicional" 4-3-3, pero no descarta replegarse para eventuales negociaciones con los distintos bloques opositores. Además, defendió la presidencia encabezada por el líder del MPP y para el actual período propuso debatir sobre gravar las herencias y limitar las ganancias de los terratenientes.

¿Cómo se para el MPP ante la falta de mayorías que por primera vez enfrenta el Frente Amplio?

El tema de la táctica para un año donde hay mayorías cuestionadas es muy importante. A pesar de que parece simple, no es simple. Decir 'acá no hay una oposición, acá hay muchas oposiciones' no es una cosa menor. Y por lo tanto debemos negociar con las distintas oposiciones. Una cosa es negociar y otra cosa es chantajear. Si tenes múltiples facciones para negociar cosas distintas ya es diferente.

¿El FA está dispuesto a flexibilizar su programa de gobierno?

No es un problema de flexibilización. Tendremos que ver. Voy a usar un ejemplo futbolero. Nosotros vamos a jugar con un 4-3-3 muy tradicional. Y vamos a tratar de ganar. Eso no significa que si en determinado momento te expulsan un jugador no cambies a un 4-4-2. Todo eso depende. Pero no es un problema de flexibilizar y volver más de derecha nuestro plan de gobierno.

¿Un déficit fiscal del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) compromete la Rendición de Cuentas?

No. Es un déficit manejable y habrá que seguir trabajando. El 6% del PIB para la educación ... eso también se puede lograr porque Uruguay decreció y llegamos al 6%, pero vamos a tener menos plata para la educación. Y a lo mejor no llegamos al 6% pero si explotamos productivamente y el PIB se multiplica por dos, a la educación, por más que no tenga el 6%, le va a entrar mucho más dinero. Hay que pensar las cosas inteligentemente y dejar de trabajar en términos de consigna.

Muchas veces esos reclamos vienen de la izquierda.

Son de izquierda o son de derecha. En el Parlamento te lo reclama la derecha más recalcitrante que tenemos. Se discute sobre consignas y yo prefiero discutir sobre el fondo. Se hace mucho énfasis en lo institucional y yo creo que en la educación hay un problema que trasciende lo institucional. Tiene que haber una contención familiar y estímulos.

¿El MPP maneja alguna alternativa para aumentar la recaudación?

Está todo abierto. Si hay algo que el Frente no hizo son rendiciones de cuentas a tapa cerrada. Yo en particular soy contrario a la herencia por ejemplo. La sociedad tiene cierta visión positiva sobre la herencia pero se puede a lo mejor tener una extracción para el conjunto de la sociedad a partir de un impuesto a la herencia. Y puede discutirse. Posiblemente el titular de El Observador sobre esto sea: 'El MPP va a proponer...', y no es así. El tema es que todas las opciones están sobre la mesa. Vamos a tener que trabajar sobre de dónde se saca y dónde se pone. Lo importante es que en un estado de recesión global este país no dejó de crecer.

¿Qué iniciativa piensa impulsar el MPP sobre el tema de la tierra y el Instituto Nacional de Colonización?

Es un tema importante en el cual creo que puede haber algunos apoyos por fuera del Frente Amplio.

¿Y cuál sería la propuesta?

Tenemos que ver qué pasa con los arrendamientos. En la lechería el 50% de los productores son arrendatarios. El arrendamiento es fijo. Es el impuesto más caro que tiene el agro. El arrendamiento es un impuesto a la producción que lo hace un propietario de la tierra que no la produce. Desde mi punto de vista es inmoral que alguien tenga tierras solamente para sacarle algo fijo, sin que le importe nada. Si hay crisis o no, el tipo que arrienda cobra. A lo mejor esas cosas las tenemos que discutir. ¿Por qué en los momentos de crisis no podemos pedir que los arrendamientos tengan como techo máximo lo mismo que cobra Colonización? No es un proyecto acabado pero son ideas sobre las cuales creo que debemos discutir. Después hay algún trasnochado que le gusta ir a cortar rutas pero sobre esto no habla. Hablemos. Y a lo mejor podemos llegar a acuerdos impensados.

El primer gobierno del FA tuvo reformas laborales, tributaria y de la salud. En el segundo período hubo otras iniciativas como el aborto, el matrimonio igualitario o la regulación de la marihuana ¿Cree que a este tercer gobierno le falta agenda?

La agenda la tenemos que hacer entre todos. Si la dejamos para los cracks posiblemente tengamos problemas. Volviendo al paralelismo futbolero, (Luis) Suárez fue a los Juegos Olímpicos de Londres con la sub 23 y nos eliminaron. Y era Suárez. Hay veces que hay que jugar con equipo y no solamente con la gran estrella. Se dice que el segundo gobierno fue el de la agenda de derechos. Yo tengo la sensación con cierta perspectiva que el gran mérito del segundo gobierno del Frente Amplio fue escuchar lo que alguna gente decía. Y ahí están las leyes transformadoras como el aborto, la marihuana, el matrimonio igualitario. No eran cosas establecidas como puntos fundamentales del programa de gobierno pero había colectivos que las pedían y se escuchó. Fue un gobierno de escuchar y de hacer en función. Y se cumplieron ese tipo de cosas. Creo que tenemos que ir mucho más a la gente para construir una agenda. O nos podemos pasar durante un año discutiendo sobre un avión, que es lo que estamos haciendo ahora. Son dos estilos de países. Puede haber más. Puede estar la de los cracks que están en su torre de marfil que definen las políticas nacionales. Yo prefiero la primera. Creo en una democracia de poder popular.





Un defensor de las empresas autogestionadas

Pese a las constantes críticas que recibe de la oposición, el senador Andrés Berterreche defendió el modelo de empresas autogestionadas impulsado por José Mujica al crear el Fondo de Desarrollo. "Si nosotros restringimos la autogestión a las empresas recuperadas creo que le erramos. Porque siempre salís con empresas que ya vienen perdiendo uno a cero, dos a cero, o tres a uno. Tenemos ejemplos maravillosos de empresas recuperadas. Una es el molino Santa Rosa. Ahora, me parece que tenemos que apostar a empresas autogestionadas que trasciendan a las recuperadas. Que tengan algún boleto más a ganador. Ojo, acá hay gente que ideológicamente no está de acuerdo. Discutámoslo", dijo. El legislador fue consultado en particular sobre las críticas que recibe el oficialismo por haber apoyado la creación de Alas Uruguay. "¿Te suena Panamerican? Era una de las aerolíneas americanas más famosas y no está más. ¿Quebró el capitalismo por eso? Tampoco está el Banco Transatlántico, ni el Banco Comercial, ni el banco Caja Obrera. ¿Y el sector financiero está cuestionado en el mundo capitalista? Me parece que no. Ahora, le fue mal a una auto gestionada y la autogestión no sirve. ¡Pará, no seas malo! Aplicame la misma lógica. Hay empresas autogestionarias a las que les va bien y otras que les va mal", respondió.









