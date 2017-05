Defensa arrestó y suspendió a chofer que acumuló multas

El chofer del coche oficial del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) que había cometido reiteradas infracciones de tránsito en los últimos meses, fue arrestado y sancionado. Se trata de un funcionario de la Dirección Nacional de Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas (Hospital Militar), que estaba al servicio de su director, el general José Alcain.

El Observador informó días atrás de las sanciones que figuraban en el Sistema Único de Cobro Vehicular (Sucive), la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y el Centro de Información Oficial. Una vez divulgada esa información del auto Chevrolet Cruze 1.8 del año 2014, cuya matrícula es SOF 6188, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, pidió información sobre el caso. Alcain le respondió que el tema ya había sido subsanado, y tomadas las medidas correspondientes.

El director del hospital explicó a El Observador que el chofer fue suspendido y arrestado, tal como establece la tradición castrense. Sin embargo las multas, que sumaron más de $ 70 mil, fueron pagadas por la institución.

Al momento de las consultas de El Observador al MDN las multas estaban todas vencidas, incluso algunas cometidas y notificadas en 2015. Ello se debió, según dijo el jerarca militar, a que "no estaban muy claros" los mecanismos de pago del Sucive para el caso de los vehículos oficiales.

Alcain, de todas formas, insistió en que todo se solucionó, le restó trascendencia a las sanciones del chofer e intentó bajarle el perfil al caso.

"Dentro de la lógica de las cosas, sepa que las velocidades que estaban en las multas tampoco fueron demasiado excesivas a lo que era la norma en su momento. Hay lugares yendo hacia el este, como en avenida Italia y Lido, donde si no se sabe que hay un radar, no se aminora a 75 kilómetros. En aquel momento (antes de la instalación de los radares automáticos) se pasaba a 80, 85 o 90 kilómetros. O sea que no era nada del otro mundo, no es una cosa que este hombre o estos conductores eran unos rápidos y furiosos o están corriendo carreras. Eran velocidades de lo que era habitual", comentó.

El director general de Secretaría del MDN, Hernán Planchón, también había buscado explicaciones a las infracciones. "Hay veces que la autoridad responsable que va arriba del auto dice 'tenemos que llegar' por tal motivo. O cuando se rompe un puente y tenemos que llevar uno del Ejército, podes tener un exceso de velocidad a consciencia, lo cual es horrible decirlo porque cometiste una infracción, pero se paga", dijo a El Observador.

Cada multa por exceso de velocidad tiene un costo de $ 7.896 y $ 4.935 por estacionar en doble fila (el SOF 6188 tuvo una aplicada en 2015). Incluyendo al SOF 6188 del MDN, desde el 10 de diciembre hasta el 28 de febrero, la IMM aplicó 53 multas de tránsito a coches oficiales, la mayoría por exceso de velocidad.