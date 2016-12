Demanda por acciones en parque de UTE cuadriplicó oferta inicial

En total, los inversores presentaron solicitudes por US$ 85,3 millones, de los cuales se terminaron asignando US$ 19.970.780, lo que determinó un prorrateo (máximo) de US$ 2.520 por accionista. En esta etapa, los pequeños ahorristas podían ingresar con un mínimo de US$ 100 hasta US$ 2.000 por medio del corredor de bolsa Sura a través de los mostradores de Redpagos. En tanto, aquellos que pretendían invertir por debajo del límite de US$ 20 mil lo podían hacer a través de corredores de bolsas y bancos de plaza que ofrecían esa opción de inversión.