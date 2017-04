Demanda en fideicomiso de Corporación Vial triplicó la oferta

Se colocaron títulos por US$ 100 millones

Esta tarde se presentaron en la Bolsa de Montevideo los resultados del "Fideicomiso de la Corporación Vial I" que tuvo una demanda que triplicó la oferta de títulos. En la emisión se ofertaron títulos por 630 millones de Unidades Indexadas (US$ 80 millones) en la serie 1 y US$ 20 millones en la serie 2. La demanda fue por 1.637 millones de UI en la primera y US$ 58 millones en la segunda, prácticamente triplicando la oferta.

Durante la presentación del resultado, el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Jorge Perazzo, indicó que los fondos serán destinados a la construcción y mantenimiento de rutas.

El ministro de Economía, Danilo Astori, indicó que el país tiene una necesidad muy importante de desarrollar su capacidad infraestructural, tanto en el área del transporte, las comunicaciones o los servicios portuarios.

Señaló que el gobierno se encuentra ante grandes desafíos en los cual debe avanzar y marcó como uno de los principales a la "posible instalación de una tercera planta de celulosa que tiene exigencias muy importantes", vinculadas a la infraestructura.

Además, el titular de Economía indicó que hay por delante "un proceso de inversión necesaria para el país, enormemente grande". Al respecto, Astori añadió: "Estamos hablando de inversiones fundamentales, que exigen un esfuerzo absolutamente relevante, constante, persistente, convencido -porque además no disponemos mucho tiempo para hacerlo-. Vamos a tener que tener una acción tenaz, de modo de alcanzar objetivos que son muy ambiciosos".

Fuente: