Denuncia penal contra mujer que sufrió aborto espontáneo

Luego de que en medio de un recurso de amparo para evitar que una mujer siguiera adelante con el proceso de interrupción de su embarazo, ésta lo perdió en forma espontánea, su expareja decidió denunciarla penalmente. El hombre considera que la pérdida fue presuntamente irregular, por lo que pide se investigue el caso.

Según informó El País y confirmó a El Observador el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, la denuncia fue presentada ante la Policía de Montevideo, desde donde se informó al juez letrado de primera instancia de Primer Turno de Mercedes, Damian Batto, quien pidió los antecedentes del caso.

En tanto, el representante de la mujer, Daniel Benavídez, dijo a El Observador que hasta el momento no fue citado ni recibió un cedulón vinculado a una denuncia penal. El abogado sostuvo que se enteró por la prensa de que la expareja de la mujer quería que se siguiera investigando el caso, por lo que prefirió no hacer declaraciones hasta no ser notificado.

El juez resolvió oficiar a la sociedad médica CAMS, de Mercedes, donde atendieron a la mujer durante el aborto espontáneo, para que remita a la Justicia toda la información disponible de la actividad que le desarrollaron los profesionales de la institución. Se está entonces a la espera de la información para ver qué pasos seguir en la investigación, dijo Oxandabarat.

"Dependiendo de lo que surja en los informes se verá si habrá o no investigación o se pasa vista al fiscal", quien tiene la potestad de acción penal, explicó el vocero de la Suprema Corte.

El abogado de la mujer, Daniel Benavídez, aseguró días atrás que la historia clínica contaba con toda la información necesaria para evitar "las suspicacias jurídicas y populares" en torno al caso. "Los informes médicos son contundentes y dicen que tuvo un aborto completo y espontáneo", sostuvo.

El caso

A fines de febrero la jueza de Soriano, Pura Book decidió hacer lugar a un recurso de amparo presentado contra una mujer que pretendía realizarse un aborto.

El recurso había sido presentado por la expareja de la mujer, que aseguraba querer hacerse cargo del niño una vez que naciera. La jueza, entendiendo que la mujer no había cumplido con las etapas que prevé la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y que la legislación uruguaya y tratados internacionales proponen al derecho a la vida como uno fundamental, decidió suspender el proceso de aborto.

La mujer recurrió el fallo ante la Justicia, pero el caso quedó disuelto luego de que sufriera un aborto espontáneo.

Fuente: