Desarrollar vidas trascendentes desde el ámbito laboral

Conectar los propósitos empresariales con los personales no siempre es tarea fácil. Fue con este objetivo en mente que la exdirectora de MarketingTech, Alejandra Pradere, decidió desligarse de esa consultora para fundar Human Business (HB) (www.humanbusiness.biz) desde una filosofía diferente. Dar soluciones de managment y marketing desde un lugar más humano, colocando a la persona como el centro del negocio, es uno de los principales desafíos de la novel consultora: "No nos podemos olvidar de que es la gente la que te permite alcanzar los objetivos".