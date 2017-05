Desde el Frente Amplio rechazan el "autoritarismo" chavista

Fuente:

Aunque durante la interpelación del 10 de mayo al canciller Rodolfo Nin Novoa el Frente Amplio cerró filas detrás del gobierno por la actuación del Poder Ejecutivo en la crisis venezolana, en el oficialismo hay quienes admiten que no les gusta el proceder del presidente del país caribeño, Nicolás Maduro. Ello quedó en evidencia, en estas horas en disertaciones y en declaraciones escritas de las que participaron dirigentes de la izquierda.Es así que en una carta pública que comenzó a ser difundida la semana pasada firmada por algunos referentes del Frente Amplio se rechaza "el autoritarismo del régimen de Nicolás Maduro" y se exige "el fin de la represión de la protesta social con el uso desmedido de la fuerza bruta por parte del Estado, la actuación de francotiradores encubiertos de grupos de oposición y grupos armados irregulares progubernamentales.La carta está firmada, entre otros, por el dirigente socialista Manuel Laguarda, el exsubsecretario de Educación Fernando Filgueiras, el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi.En el escrito se exige la "restauración del hilo constitucional violentado por la supresión reiterada del derecho al sufragio, el decreto que invalida las leyes aprobadas por un Parlamento legítimo y recientemente electo en las urnas, la suspensión indefinida de las elecciones regionales, la violación de los derechos de los ciudadanos que firmaron para habilitar el referendo revocatorio". Los firmantes consideran que "la defensa del autoritarismo corporativista de Maduro es funcional al juego de la derecha conservadora o autoritaria en todas partes.Por otra parte, en una charla que brindaron sobre la situación de Venezuela en el comité de base Líber Arce, ubicado en Malvín Norte, el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (CARIFA), José Bayardi, y el coordinador de la bancada de Diputados de la coalición de izquierdas, Jorge Pozzi, advirtieron sobre una oposición del país caribeño que busca "el intervencionismo" extranjero pero también reconocieron errores del chavismo por no diversificar la economía."Maduro es complicadísimo. Un tipo muy complicado que tiene algunos vicios que vienen de que algunas cosas le fallan en la cabeza; pero la oposición cada vez que sale, sale a los gritos a incendiar la pradera. Es horrible lo que pasa", dijo Pozzi el sábado por la noche. "A mí no me gusta el discurso de Maduro pero tampoco me gusta el de la oposición. Ese es el drama", sostuvo Bayardi, que fue ministro de Defensa entre 2008 y 2009, también cuestionó a Maduro."El discurso de Maduro no me gusta y muchos posicionamientos no me gustan, pero en la vida hay que saber separar lo principal de lo secundario", dijo. Para Bayardi lo principal es "la solución política negociada". El presidente de la CARIFA dijo que en la oposición venezolana hay sectores que rechazan el diálogo para "desestructurar todo" y que la situación "derive en una guerra civil con intervención extranjera".El dirigente también se refirió a la polémica sobre si en Venezuela hay o no presos políticos. "Probablemente haya presos políticos en Venezuela, pero no me vendan a Leopoldo López como preso político porque no lo compro", remató acerca del opositor que cumple una condena de 14 años de prisión tras ser acusado de incitar a la violencia en protestas realizadas durante 2014 para exigir la renuncia de Maduro.