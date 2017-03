Desde hoy se registra baja en la temperatura

Desde hoy jueves 16 de marzo, las máximas en la zona metropolitana y en el sur del país no superarán los 22º C, en tanto, las mínimas oscilarán entre los 12º C y los 15ºC. El cielo estará cubierto en todo el país, y se esperan además precipitaciones y tormentas.





La temperaturas bajarán aún más el viernes 17. En el suroeste del país, las mínimas serán de 7ºC, de 8ºC en el centro -sur, y de 9ºC en el este. En tanto, para el área Metropolitana, aunque un poco más altas, no superarán los 12º. Las temperaturas máximas también serán menores y rondarán los 21ºC. Aunque con baja probabilidad, puede haber también precipitaciones en algunos departamentos.





El mismo panorama se prevé para el sábado 18, com mínimas de 7º C en el sur y de 9ºC en el norte del país. La máximas en tanto aumentarán levemente, y oscilarán entre los 21ºC y los 25ºC.





