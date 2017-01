"Desfronterizate", la campaña de Corona en respuesta a Trump

La marca mexicana de cerveza llama a no generar divisiones en el continente

"Americanos somos todos", es el mensaje final del video de un minuto y medio en el que la cerveza mexicana Corona llama a no generar divisiones y destaca la diversidad del continente, en alusión a las promesas electorales y a las decisiones que está tomando el presidente de EEUU, Donald Trump en materia migratoria. Este comercial, lanzado en redes sociales un día antes de la asunción de Trump, es el más reciente de la campaña que la marca, cuyo negocio se está viendo amenazado en EEUU, ha generado en respuesta a las promesas de campaña del nuevo presidente estadounidense.En el anuncio se parte de la base del eslogan de campaña Make America great again, para brindar un mensaje unificador: "Basta de usar nuestro nombre para generar divisiones. Eso no es lo que somos (...) Somos 35 estados unidos que hoy nos vestimos con un solo escudo, porque americanos somos todos. Por eso América siempre ha sido grande".Otro de los avisos que forma parte de esta campaña apunta directamente contra el muro que Donald Trump plantea construir en la frontera con México y fue protagonizado por el actor Diego Luna. Bajo el título Derriba tus muros, se conoció en noviembre. La campaña está a cargo de la agencia Leo Burnett México.Corona es propiedad del mexicano Grupo Modelo, perteneciente a la belga-brasileña AB Inbev. En EEUU es importada por la compañía Constellation. Existe un alto nivel de nerviosismo entre los inversores de Wall Street sobre las acciones de Constellation debido a que temen posibles cambios impositivos con el nuevo gobierno estadounidense. Además las posibles deportaciones de indocumentados pegaría en el público consumidor del producto.