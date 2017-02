Diario brasileño denuncia "censura" a noticia sobre esposa de Temer

El influyente diario brasileño Folha de Sao Paulo condenó este martes la "censura" del gobierno después de que un juez, que actuó a solicitud de la esposa del presidente conservador Michel Temer, impidió la publicación de una noticia sobre una extorsión a la primera dama.

Folha de Sao Paulo y Globo, los dos mayores diarios del país, tuvieron que detener la publicación online e impresa de informaciones que daban detalles sobre un intento de extorsión el año pasado contra Marcela Temer por parte de un hombre que ya fue condenado por hackear su teléfono celular.

La información reproducía mensajes de una conversación entre la primera dama y el extorsionador en la que, en cierto momento, aseguraba que poseía un video que "arroja al barro el nombre de su marido".

El juez, respondiendo a un recurso presentado el viernes por Marcela Temer y la administración presidencial, prohibió la publicación para proteger "la inviolabilidad de la intimidad" de la primera dama.

Sin embargo, Folha, Globo y varios medios brasileños levantaron fuertes críticas al afirmar que los detalles del "chat" ya podían ser consultados públicamente en los documentos del tribunal.

En un editorial este martes, Folha escribió que la decisión de la corte "no puede ser calificada sino como una censura inadmisible".

"Quien informa responde por la veracidad y relevancia de lo que publica; los que se sienten perjudicados tienen todo el derecho de acudir a los tribunales. Lo que no corresponde es la censura previa, cuyo recuerdo solo debe restringirse a la época de los regímenes autoritarios", dijo el periódico.

El hacker, Silvonei José de Jesus Souza, fue condenado en octubre a cinco años y once meses de prisión después de tratar de extorsionar a Marcela Temer para que pagase unos US$ 96 mil a cambio de no publicar imágenes y audios de su teléfono.

